«Сегодня ваш последний танец». Мбаппе обратился к Дешаму

«Спасибо, что подарили мне шанс и возможность столько лет представлять свою страну на самой большой арене. Для меня было честью стоять в одном ряду с одной из величайших легенд нашей страны, и я бережно храню чудесные воспоминания обо всем, что мы пережили и чего достигли вместе. Желаю вам всего наилучшего на новом этапе жизни и еще раз благодарю за все, что вы привнесли», — добавил форвард, которому Дешам доверил дебют в сборной в 18 лет и капитанскую повязку.