«Сегодня ваш последний танец». Мбаппе обратился к Дешаму

«Сегодня ваш последний танец. Вы дали нам так много. Мы должны были подарить вам лучший финал, но мы не справились. Трудно описать словами ваш вклад за последние 14 лет, какую роль вы сыграли в возрождении этой команды. Люди не всегда осознавали ваше величие, но время и история все расставят по своим местам», — написал Мбаппе.
«Спасибо, что подарили мне шанс и возможность столько лет представлять свою страну на самой большой арене. Для меня было честью стоять в одном ряду с одной из величайших легенд нашей страны, и я бережно храню чудесные воспоминания обо всем, что мы пережили и чего достигли вместе. Желаю вам всего наилучшего на новом этапе жизни и еще раз благодарю за все, что вы привнесли», — добавил форвард, которому Дешам доверил дебют в сборной в 18 лет и капитанскую повязку.
Прощание получилось не таким, как мечталось: Франция, выигравшая все матчи турнира и считавшаяся главным фаворитом, уступила Испании в полуфинале ЧМ-2026 (0:2). В ночь на воскресенье, 19 июля, трехцветным осталось сыграть матч за третье место против Англии — он и подведет черту под 14-летней эпохой.
Цифры этой эпохи говорят сами за себя: с 2012 года сборная под руководством Дешама провела 186 матчей (122 победы, 32 ничьи, 32 поражения), выиграла чемпионат мира-2018 и Лигу наций-2021, играла в финалах Евро-2016 и ЧМ-2022. Сам Дешам — один из трех человек в истории, бравших Кубок мира и как игрок (капитаном в 1998-м), и как тренер, наряду с Марио Загалло и Францем Беккенбауэром. Преемником, по сообщениям СМИ, в начале сентября станет Зинедин Зидан — партнер Дешама по золотому поколению 1998 года.