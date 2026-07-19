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«Барселона» получит компенсацию ФИФА за травму де Йонга

По данным СМИ, каталонский клуб может получить не менее 2 млн евро после травмы полузащитника на чемпионате мира.

Источник: Reuters

«Барселона» сможет рассчитывать на компенсацию от ФИФА после травмы полузащитника Френки де Йонга, полученной в составе сборной Нидерландов на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, 29-летний футболист вернулся из расположения национальной команды с повреждением и, как ожидается, пропустит от четырех до шести месяцев. Не исключается, что хавбеку потребуется операция.

Выплата предусмотрена программой ФИФА по защите клубов. Она действует в случаях, когда игрок получает травму во время выступления за сборную и выбывает более чем на 28 дней. Максимальная компенсация составляет 7,5 млн евро за одного футболиста, а размер выплаты зависит от его фиксированной зарплаты и срока восстановления.

По оценке Diario Sport, если прогноз по срокам отсутствия де Йонга подтвердится, «Барселона» получит не менее 2 млн евро. Окончательная сумма будет определена после уточнения диагноза и периода реабилитации.