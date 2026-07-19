«Барселона» получит компенсацию ФИФА за травму де Йонга

Выплата предусмотрена программой ФИФА по защите клубов. Она действует в случаях, когда игрок получает травму во время выступления за сборную и выбывает более чем на 28 дней. Максимальная компенсация составляет 7,5 млн евро за одного футболиста, а размер выплаты зависит от его фиксированной зарплаты и срока восстановления.