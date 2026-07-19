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Беллингем подвел итоги выступления Англии на ЧМ-2026

Полузащитник считает, что третье место станет фундаментом для будущих успехов национальной команды.

Источник: Reuters

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате мира 2026 года. Его слова опубликовал инсайдер Фабрицио Романо.

«Эта команда заслужила завершить выступление на турнире с таким успехом. Очевидно, это не то, за чем мы приехали. Но это наивысшее место с 1966 года. Это то, на чем можно строить будущее. Еще раз спасибо болельщикам сборной Англии. Это лето было незабываемым», — заявил Беллингем.

19 июля сборная Англии одержала победу над Францией со счетом 6:4 в матче за третье место чемпионата мира и завоевала бронзовые медали турнира.

Англичане впервые с домашнего чемпионата мира 1966 года завершили мировое первенство на столь высокой позиции.

Франция
4:6
Первый тайм: 0:4
Англия
Футбол, Чемпионат мира, Матч за 3-е место
19.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium
Главные тренеры
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Томас Тухель
Голы
Франция
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(Майкл Олисе)
48′
Брэдли Барколя
(Килиан Мбаппе)
54′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
66′
Усман Дембеле
(Дайот Упамекано)
90+6′
Англия
Деклан Райс
3′
Эзри Конса
(Деклан Райс)
18′
Букайо Сака
(Маркус Рэшфорд)
37′
Букайо Сака
(Эберечи Эзе)
45+1′
Букайо Сака
87′
Джуд Беллингем
90+8′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
11
Майкл Олисе
10
Килиан Мбаппе
26
Максенс Лакруа
18
Уоррен Заир-Эмери
14
Адриен Рабьо
2
Мало Гюсто
90′
5
Жюль Кунде
19
Тео Эрнандез
46′
3
Люка Динь
20
Дезире Дуэ
46′
4
Дайот Упамекано
24
Райан Шерки
46′
7
Усман Дембеле
15
Ибраима Конате
46′
12
Брэдли Барколя
Англия
13
Дин Хендерсон
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
4
Деклан Райс
2
Эзри Конса
17
Морган Роджерс
26
Джарелл Куанса
83′
24
Рис Джеймс
11
Маркус Рэшфорд
46′
19
Олли Уоткинс
22
Айван Тони
79′
8
Эллиот Андерсон
6
Марк Гехи
90′
12
Тревор Чалоба
21
Эберечи Эзе
79′
10
Джуд Беллингем
Статистика
Франция
Англия
Удары (всего)
19
19
Удары в створ
9
11
Угловые
3
4
Фолы
14
8
Офсайды
3
3
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти