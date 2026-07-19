Беллингем подвел итоги выступления Англии на ЧМ-2026

«Эта команда заслужила завершить выступление на турнире с таким успехом. Очевидно, это не то, за чем мы приехали. Но это наивысшее место с 1966 года. Это то, на чем можно строить будущее. Еще раз спасибо болельщикам сборной Англии. Это лето было незабываемым», — заявил Беллингем.