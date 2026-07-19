Беллингем подвел итоги выступления Англии на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате мира 2026 года. Его слова опубликовал инсайдер Фабрицио Романо.
«Эта команда заслужила завершить выступление на турнире с таким успехом. Очевидно, это не то, за чем мы приехали. Но это наивысшее место с 1966 года. Это то, на чем можно строить будущее. Еще раз спасибо болельщикам сборной Англии. Это лето было незабываемым», — заявил Беллингем.
19 июля сборная Англии одержала победу над Францией со счетом 6:4 в матче за третье место чемпионата мира и завоевала бронзовые медали турнира.
Англичане впервые с домашнего чемпионата мира 1966 года завершили мировое первенство на столь высокой позиции.
Дидье Дешам
Томас Тухель
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
48′
Брэдли Барколя
(Килиан Мбаппе)
54′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
66′
Усман Дембеле
(Дайот Упамекано)
90+6′
Деклан Райс
3′
Эзри Конса
(Деклан Райс)
18′
Букайо Сака
(Маркус Рэшфорд)
37′
Букайо Сака
(Эберечи Эзе)
45+1′
Букайо Сака
87′
Джуд Беллингем
90+8′
16
Майк Меньян
11
Майкл Олисе
10
Килиан Мбаппе
26
Максенс Лакруа
18
Уоррен Заир-Эмери
14
Адриен Рабьо
2
Мало Гюсто
90′
5
Жюль Кунде
19
Тео Эрнандез
46′
3
Люка Динь
20
Дезире Дуэ
46′
4
Дайот Упамекано
24
Райан Шерки
46′
7
Усман Дембеле
15
Ибраима Конате
46′
12
Брэдли Барколя
13
Дин Хендерсон
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
4
Деклан Райс
2
Эзри Конса
17
Морган Роджерс
26
Джарелл Куанса
83′
24
Рис Джеймс
11
Маркус Рэшфорд
46′
19
Олли Уоткинс
22
Айван Тони
79′
8
Эллиот Андерсон
6
Марк Гехи
90′
12
Тревор Чалоба
21
Эберечи Эзе
79′
10
Джуд Беллингем
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти