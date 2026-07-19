Дешам отказался называть поражение Франции от Англии позором

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение от Англии со счетом 4:6 в матче за третье место чемпионата мира 2026 года. Его слова приводит RMC Sport.
«Мне нужно было принять другие решения с самого начала матча — возможно, тогда все сложилось бы иначе. Конечно, всех оценивают по результату, но я никогда не критиковал игроков публично и не собираюсь делать это сейчас. Разумеется, были футболисты, которые могли сыграть лучше», — сказал Дешам.
Специалист подчеркнул, что не считает случившееся позором, однако остался крайне недоволен действиями команды до перерыва.
«Мы не должны были завершать первый тайм так, как мы это сделали. Второй тайм больше соответствовал тому уровню игры, на который мы способны», — добавил тренер.
По итогам встречи сборная Франции заняла четвертое место на чемпионате мира, а бронзовые медали достались Англии.
Дидье Дешам
Томас Тухель
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
48′
Брэдли Барколя
(Килиан Мбаппе)
54′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
66′
Усман Дембеле
(Дайот Упамекано)
90+6′
Деклан Райс
3′
Эзри Конса
(Деклан Райс)
18′
Букайо Сака
(Маркус Рэшфорд)
37′
Букайо Сака
(Эберечи Эзе)
45+1′
Букайо Сака
87′
Джуд Беллингем
90+8′
16
Майк Меньян
11
Майкл Олисе
10
Килиан Мбаппе
26
Максенс Лакруа
18
Уоррен Заир-Эмери
14
Адриен Рабьо
2
Мало Гюсто
90′
5
Жюль Кунде
19
Тео Эрнандез
46′
3
Люка Динь
20
Дезире Дуэ
46′
4
Дайот Упамекано
24
Райан Шерки
46′
7
Усман Дембеле
15
Ибраима Конате
46′
12
Брэдли Барколя
13
Дин Хендерсон
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
4
Деклан Райс
2
Эзри Конса
17
Морган Роджерс
26
Джарелл Куанса
83′
24
Рис Джеймс
11
Маркус Рэшфорд
46′
19
Олли Уоткинс
22
Айван Тони
79′
8
Эллиот Андерсон
6
Марк Гехи
90′
12
Тревор Чалоба
21
Эберечи Эзе
79′
10
Джуд Беллингем
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти