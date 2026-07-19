Дешам отказался называть поражение Франции от Англии позором

«Мне нужно было принять другие решения с самого начала матча — возможно, тогда все сложилось бы иначе. Конечно, всех оценивают по результату, но я никогда не критиковал игроков публично и не собираюсь делать это сейчас. Разумеется, были футболисты, которые могли сыграть лучше», — сказал Дешам.