Олисе расплакался после поражения Франции в матче за бронзу ЧМ

Полузащитник сборной Франции Майкл Олисе не смог сдержать эмоций после поражения от Англии в матче за третье место чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает L'Equipe.
По информации источника, после финального свистка футболист расплакался в раздевалке и винил себя в упущенных возможностях. Олисе особенно тяжело переживал два выхода один на один на 75-й и 81-й минутах, когда французы уступали со счетом 3:4.
Встреча завершилась победой сборной Англии со счетом 6:4. После первого тайма команда Дидье Дешама проигрывала 0:4, однако во второй половине сумела сократить отставание до одного мяча. Олисе отметился двумя голевыми передачами, но отличиться сам не смог.
Англия завоевала бронзовые медали чемпионата мира, а для Дешама этот матч стал последним во главе сборной Франции.
Дидье Дешам
Томас Тухель
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
48′
Брэдли Барколя
(Килиан Мбаппе)
54′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
66′
Усман Дембеле
(Дайот Упамекано)
90+6′
Деклан Райс
3′
Эзри Конса
(Деклан Райс)
18′
Букайо Сака
(Маркус Рэшфорд)
37′
Букайо Сака
(Эберечи Эзе)
45+1′
Букайо Сака
87′
Джуд Беллингем
90+8′
16
Майк Меньян
11
Майкл Олисе
10
Килиан Мбаппе
26
Максенс Лакруа
18
Уоррен Заир-Эмери
14
Адриен Рабьо
2
Мало Гюсто
90′
5
Жюль Кунде
19
Тео Эрнандез
46′
3
Люка Динь
20
Дезире Дуэ
46′
4
Дайот Упамекано
24
Райан Шерки
46′
7
Усман Дембеле
15
Ибраима Конате
46′
12
Брэдли Барколя
13
Дин Хендерсон
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
4
Деклан Райс
2
Эзри Конса
17
Морган Роджерс
26
Джарелл Куанса
83′
24
Рис Джеймс
11
Маркус Рэшфорд
46′
19
Олли Уоткинс
22
Айван Тони
79′
8
Эллиот Андерсон
6
Марк Гехи
90′
12
Тревор Чалоба
21
Эберечи Эзе
79′
10
Джуд Беллингем
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти