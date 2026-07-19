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Овечкин вступился за Роналду после вылета Португалии с ЧМ

Российский хоккеист считает, что капитана сборной Португалии неправильно использовали на чемпионате мира.

Источник: Reuters

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался об игре капитана сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира 2026 года. Слова хоккеиста приводит FONtour.

«Как не тянет? Он все равно один из лучших игроков. Может быть, неправильно его использовали, не давали передачи. Если посмотреть по моментам, он всегда открывался, показывал: дайте мяч. А никто ему не давал», — сказал Овечкин.

Сборная Португалии завершила выступление на турнире на стадии ⅛ финала, уступив Испании со счетом 0:1. На мировом первенстве 41-летний Роналду провел пять матчей и забил три мяча.

19 июля состоится финал чемпионата мира, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

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