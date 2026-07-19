Хави назвал Месси настоящим соревновательным зверем

«Прежде всего я считаю его другом, у нас очень хорошие личные отношения. У меня уже нет слов, чтобы его описать. Он остается невероятно скромным, продолжает соревноваться и является настоящим соревновательным зверем. Кроме того, он отлично справился с ролью духовного лидера своей команды», — сказал Хави.