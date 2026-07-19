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Хави назвал Месси настоящим соревновательным зверем

Бывший полузащитник «Барселоны» высоко оценил лидерские качества капитана сборной Аргентины перед финалом чемпионата мира.

Источник: Reuters

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави поделился мнением об игре капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. Его слова приводит Marca.

«Прежде всего я считаю его другом, у нас очень хорошие личные отношения. У меня уже нет слов, чтобы его описать. Он остается невероятно скромным, продолжает соревноваться и является настоящим соревновательным зверем. Кроме того, он отлично справился с ролью духовного лидера своей команды», — сказал Хави.

Хави и Месси долгие годы вместе выступали за «Барселону», где выиграли множество национальных и международных трофеев.

Сборные Испании и Аргентины встретятся в финале чемпионата мира 2026 года. Матч начнется 19 июля в 22:00 по московскому времени.

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