Хави назвал Месси настоящим соревновательным зверем

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави поделился мнением об игре капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. Его слова приводит Marca.
«Прежде всего я считаю его другом, у нас очень хорошие личные отношения. У меня уже нет слов, чтобы его описать. Он остается невероятно скромным, продолжает соревноваться и является настоящим соревновательным зверем. Кроме того, он отлично справился с ролью духовного лидера своей команды», — сказал Хави.
Хави и Месси долгие годы вместе выступали за «Барселону», где выиграли множество национальных и международных трофеев.
Сборные Испании и Аргентины встретятся в финале чемпионата мира 2026 года. Матч начнется 19 июля в 22:00 по московскому времени.