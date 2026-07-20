Неймар: Видеть плачущего Месси было душераздирающе

«Видеть, как он плачет, и видеть слезы в его глазах было действительно душераздирающе. Я всегда хотел, чтобы он выиграл этот трофей — чемпионат мира — и завершил карьеру с кубком мира в руках. Мне действительно очень грустно за него», — приводит слова Неймара Indian Sports Network.