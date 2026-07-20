Неймар: Видеть плачущего Месси было душераздирающе

В финале чемпионата мира сборная Аргентины уступила Испании со счетом 0:1. Победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес, вышедший на замену.
После матча журналисты попросили форварда прокомментировать кадры, на которых аргентинский капитан не смог сдержать слез.
«Видеть, как он плачет, и видеть слезы в его глазах было действительно душераздирающе. Я всегда хотел, чтобы он выиграл этот трофей — чемпионат мира — и завершил карьеру с кубком мира в руках. Мне действительно очень грустно за него», — приводит слова Неймара Indian Sports Network.
Неймар и Месси вместе выступали за «Барселону» и «ПСЖ». При этом аргентинец уже становился чемпионом мира в 2022 году, выиграв турнир в Катаре.
Сборная Бразилии на ЧМ-2026 уступила Норвегии (1:2) в ⅛ финала турнира.
На счету Неймара 130 матчей за сборную Бразилии, в которых он забил 80 мячей и отдал 59 голевых передач. 34-летний бразилец является лучшим бомбардиром в истории национальной команды и вторым по количеству сыгранных матчей, уступая только Кафу (142).
После вылета с ЧМ-2026 Неймар объявил о завершении карьеры в национальной команде.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
120+6′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти