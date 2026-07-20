Пуйоль оценил вклад Месси в выход Аргентины в финал ЧМ

В финале чемпионата мира сборная Аргентины уступила Испании со счетом 0:1. Победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес, вышедший на замену.
«Если эта сборная дошла до финала, это произошло благодаря ему. Буду вечно благодарен ему за все, что он дал нам как партнер, что он дал футболу», — сказал Пуйоль в эфире DAZN.
Месси забил 8 голов на ЧМ-2026 и стал вторым в бомбардирской гонке турнира, уступив капитану сборной Франции Килиану Мбаппе (10).
Испанцы во второй раз в своей истории стали чемпионами мира. Первый титул команда завоевала в 2010 году на турнире в ЮАР. Пуйоль тогда защищал цвета сборной Испании. Аргентина, выигравшая чемпионат мира в Катаре в 2022 году, не смогла подтвердить звание сильнейшей сборной планеты.
Чемпионат мира — 2026 впервые прошел с участием 48 национальных сборных. Матчи турнира принимали США, Канада и Мексика.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
120+6′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
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