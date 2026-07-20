Аршавин обвинил Месси в поражении Аргентины в финале ЧМ-2026

«Игра у Месси не удалась, до него мяч не доводился. Понятно, что он не мог спускаться за мячом, копил силы на концовку. Но в конце концов он подвел команду, потому что аргентинцам пришлось обороняться вдевятером. Вдевятером трудно обороняться против любой команды, а тем более против сборной Испании. Мне кажется, это было ключевым фактором, поэтому Испания и дожала. Казалось, что сборная Аргентины рассчитывает на серию пенальти», — сказал Аршавин.