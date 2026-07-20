Аршавин обвинил Месси в поражении Аргентины в финале ЧМ-2026

Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. В дополнительное время аргентинцы играли в меньшинстве после удаления полузащитника Энцо Фернандеса.
«Игра у Месси не удалась, до него мяч не доводился. Понятно, что он не мог спускаться за мячом, копил силы на концовку. Но в конце концов он подвел команду, потому что аргентинцам пришлось обороняться вдевятером. Вдевятером трудно обороняться против любой команды, а тем более против сборной Испании. Мне кажется, это было ключевым фактором, поэтому Испания и дожала. Казалось, что сборная Аргентины рассчитывает на серию пенальти», — сказал Аршавин.
Для Месси ЧМ-2026 стал шестым и, вероятно, последним мундиалем в карьере. 39-летний аргентинец провел восемь матчей, в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Он завершил турнир на втором месте в списке лучших бомбардиров по голам и по системе «гол+пас», уступив французу Килиану Мбаппе (10+4).
Месси проиграл второй финал ЧМ за карьеру — в 2014 году в Бразилии аргентинцы потерпели поражение от сборной Германии (0:1, д.в.). Единственный мундиаль с Месси «альбиселесте» выиграли в 2022 году в Катаре, обыграв в решающем матче сборную Франции (3:3, пен. 4:2).
Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
120+6′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
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- Вошел в игру
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- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти