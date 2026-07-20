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Испания
1
:
Аргентина
0
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Аршавин обвинил Месси в поражении Аргентины в финале ЧМ-2026

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин подвел итоги финального матча ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины (1:0, д.в.). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
40

Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. В дополнительное время аргентинцы играли в меньшинстве после удаления полузащитника Энцо Фернандеса.

«Игра у Месси не удалась, до него мяч не доводился. Понятно, что он не мог спускаться за мячом, копил силы на концовку. Но в конце концов он подвел команду, потому что аргентинцам пришлось обороняться вдевятером. Вдевятером трудно обороняться против любой команды, а тем более против сборной Испании. Мне кажется, это было ключевым фактором, поэтому Испания и дожала. Казалось, что сборная Аргентины рассчитывает на серию пенальти», — сказал Аршавин.

Для Месси ЧМ-2026 стал шестым и, вероятно, последним мундиалем в карьере. 39-летний аргентинец провел восемь матчей, в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Он завершил турнир на втором месте в списке лучших бомбардиров по голам и по системе «гол+пас», уступив французу Килиану Мбаппе (10+4).

Месси проиграл второй финал ЧМ за карьеру — в 2014 году в Бразилии аргентинцы потерпели поражение от сборной Германии (0:1, д.в.). Единственный мундиаль с Месси «альбиселесте» выиграли в 2022 году в Катаре, обыграв в решающем матче сборную Франции (3:3, пен. 4:2).

Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
120+6′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
5
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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