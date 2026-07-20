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Ямаль утешил Месси после поражения в финале ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился подробностями разговора с нападающим сборной Испании Ламином Ямалем после финала ЧМ-2026.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В решающем матче ЧМ-2026 аргентинцы проиграли сборной Испании (0:1, д.в.). Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

После финального свистка Ямаль подошел к Месси, после чего футболисты пожали друг другу руки и обнялись на поле.

«Что мне сказал Ямаль? Он обнимал меня, утешал и несколько раз попросил не плакать. Он очень добрый человек», — сказал Месси.

Ямаль стал первым футболистом в истории, которому к 19 годам удалось выиграть Евро и чемпионат мира. Месси, в свою очередь, упустил возможность защитить титул со сборной Аргентины и стать двукратным чемпионом мира.

Для Месси ЧМ-2026 стал шестым и, вероятно, последним мундиалем в карьере. 39-летний аргентинец провел восемь матчей, в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Он завершил турнир на втором месте в списке лучших бомбардиров по голам и по системе «гол+пас», уступив французу Килиану Мбаппе (10+4).

Ямаль в восьми матчах ЧМ-2026 совершил лишь одно результативное действие — гол в ворота Саудовской Аравии (4:0) в матче 2-го тура группового турнира.

Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
120+6′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
5
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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