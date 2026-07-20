Ямаль утешил Месси после поражения в финале ЧМ-2026

Для Месси ЧМ-2026 стал шестым и, вероятно, последним мундиалем в карьере. 39-летний аргентинец провел восемь матчей, в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Он завершил турнир на втором месте в списке лучших бомбардиров по голам и по системе «гол+пас», уступив французу Килиану Мбаппе (10+4).