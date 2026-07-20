Аршавин: Месси заслуживал стать лучшим игроком ЧМ-2026

«На мой взгляд, да. Он и по статистике лучше, тащил свою команду весь турнир. Одному ему было тяжело и он не смог провести финал на достойном уровне. А у испанцев не было настолько яркого футболиста.



Было бы эпично. Если бы в 39 лет Месси стал лучшим игроком чемпионата мира, думаю, никто бы не расстроился», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».