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Овечкин: Испания не оставила Аргентине никаких шансов

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился впечатлениями от финала чемпионата мира — 2026.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ посетил решающий матч турнира в Нью-Йорке вместе с супругой Анастасией Шубской.

В финале чемпионата мира сборная Аргентины уступила Испании со счетом 0:1. Победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес, вышедший на замену.

«Жалко, что не получилось фееричного матча. Было очень мало моментов. Конечно, красная карточка сыграла свою роль. Но я считаю, что Испания победила достойно. Не дала вообще никаких шансов. Молодцы», — приводит слова Овечкина FONBET.

Испанцы во второй раз в своей истории стали чемпионами мира. Первый титул команда завоевала в 2010 году на турнире в ЮАР. Аргентина, выигравшая чемпионат мира в Катаре в 2022 году, не смогла защитить звание сильнейшей сборной планеты.

Чемпионат мира — 2026 впервые прошел в новом формате с участием 48 национальных сборных. Матчи турнира принимали США, Канада и Мексика.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
5
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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