Черданцев: Месси довел до финала ЧМ очень среднюю команду

«Думаю, Месси после матча смотрел на стадион чемпионата мира и думал: “Неужели это в последний раз?” Месси провел великий турнир на ЧМ‑2026. Очень среднюю команду он довел до финала. Вокруг Месси в сборной Аргентины очень средние игроки. Будь они сильнее, им было бы легче, в том числе, на предыдущих стадиях чемпионата мира‑2026. И я не понимаю, как в такой команде Лаутаро Мартинес может не выходить на поле в финале чемпионата мира», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».