Черданцев: Месси довел до финала ЧМ очень среднюю команду

В финале аргентинцы уступили Испании со счетом 0:1. 39‑летний нападающий Лионель Месси стал лучшим бомбардиром команды, набрав 12 результативных баллов (восемь голов и четыре передачи) и получил «Серебряный мяч».
«Думаю, Месси после матча смотрел на стадион чемпионата мира и думал: “Неужели это в последний раз?” Месси провел великий турнир на ЧМ‑2026. Очень среднюю команду он довел до финала. Вокруг Месси в сборной Аргентины очень средние игроки. Будь они сильнее, им было бы легче, в том числе, на предыдущих стадиях чемпионата мира‑2026. И я не понимаю, как в такой команде Лаутаро Мартинес может не выходить на поле в финале чемпионата мира», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».
Чемпионат мира — 2026 впервые прошел в новом формате с участием 48 национальных сборных. Матчи турнира принимали США, Канада и Мексика.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
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