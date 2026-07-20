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Кукурелья: Сделаю татуировку с де ла Фуэнте на видном месте

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья заявил, что сделает татуировку с изображением главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте на видном месте.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
40

27-летний Кукурелья перед турниром пообещал набить татуировку в случае победы испанцев на мундиале. Ранее после победы Испании на Евро-2024 Кукурелья покрасил волосы в красный цвет, как и обещал.

«Теперь мне нужно подумать, где сделать татуировку с Луисом де ла Фуэнте! Я сделаю ее на видном месте! Подумаю об этом во время полета домой», — приводит слова Кукурельи журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

«Если даешь обещание, то нужно его выполнять. К тому же я не так уж страшно выгляжу», — де ла Фуэнте поддержал идею левого зашитника.

В финале сборная Испании в дополнительное время переиграла команду Аргентины (1:0) и стала двукратным чемпионом мира. Де ла Фуэнте возглавляет «Красную фурию» с 2023 года. Под руководством специалиста команда ранее выиграла чемпионат Европы и Лигу наций. В возрасте 65 лет и 28 дней наставник испанской команды де ла Фуэнте стал самым возрастным тренером-победителем чемпионата мира, превзойдя достижение своего соотечественника Висенте дель Боске.

Чемпионат мира — 2026 впервые прошел в новом формате с участием 48 национальных сборных. Турнир принимали сразу три страны — США, Канада и Мексика. Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
5
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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