Шакира поддержала Месси и сборную Аргентины после финала ЧМ-2026

«Моим дорогим аргентинцам! Я очень горжусь вами. Лионель Месси — величайший. Я благодарна за то, что вы так хорошо представили всех латиноамериканцев на этом чемпионате мира. Всегда в моем сердце», — написала Шакира в соцсетях.