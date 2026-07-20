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Жена Овечкина пожаловалась на жару во время финала ЧМ-2026

Супруга капитана «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия Шубская в своих соцсетях пожаловалась на жару на стадионе во время финала ЧМ-2026.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

В решающем матче турнира сборная Испании обыграла сборную Аргентины (1:0, д.в.). Встреча проходила на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке.

Овечкин и Шубская специально прилетели в Нью-Йорк из Москвы, чтобы посетить финал ЧМ-2026.

«Я поняла одно: мне очень повезло, что мой муж играет в хоккей, а не в футбол. Потому что тут такая жара — просто нереально сидеть, невозможно. Я задыхаюсь и понимаю, что лучше холод — всегда можно одеться тепло. А здесь просто я не знаю, что делать. Иногда ветерочек, и становится чуть-чуть легче. Но большую часть времени просто пекло и невозможно дышать. Поэтому спасибо Александру Михайловичу, что вы играете в хоккей», — сказала Шубская.

Финал ЧМ-2026 проходил в дневное время и начался в 15:00 по местному времени. Температура воздуха на стадионе составляла 27.

Сборная Испании во второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Ранее испанцы выигрывали турнир в 2010 году, когда в финале обыграли сборную Нидерландов (1:0, д.в.).

Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
5
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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