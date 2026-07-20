Жена Овечкина пожаловалась на жару во время финала ЧМ-2026

«Я поняла одно: мне очень повезло, что мой муж играет в хоккей, а не в футбол. Потому что тут такая жара — просто нереально сидеть, невозможно. Я задыхаюсь и понимаю, что лучше холод — всегда можно одеться тепло. А здесь просто я не знаю, что делать. Иногда ветерочек, и становится чуть-чуть легче. Но большую часть времени просто пекло и невозможно дышать. Поэтому спасибо Александру Михайловичу, что вы играете в хоккей», — сказала Шубская.