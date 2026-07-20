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Месси не вернулся в Аргентину вместе со сборной после финала ЧМ

Аргентина уступила Испании в финале со счетом 0:1.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси и еще девять футболистов не вернулись на родину вместе с командой после поражения в финале чемпионата мира-2026, сообщает TyC Sports.

В решающем матче турнира аргентинцы в дополнительное время уступили Испании со счетом 0:1 и не смогли защитить титул чемпионов мира.

По данным TyC Sports, уже через несколько часов после финала самолет со сборной вылетел из Нью-Йорка в Буэнос-Айрес. На борту находились 16 футболистов национальной команды.

Как отмечает издание, Месси, который выступает за «Интер Майами», остался в США. Вместе с ним не полетел в Аргентину и его одноклубник Родриго Де Пауль. Также в составе делегации не оказалось Энцо Фернандеса, Лаутаро Мартинеса, Хулиана Альвареса, Херонимо Рульи, Николаса Паса, Кристиана Ромеро, Науэля Молины и Хуана Муссо.

В Ассоциации футбола Аргентины (AFA) объяснили, что часть игроков отправилась из США в другие пункты назначения, чтобы присоединиться к своим клубам или начать отпуск.

Сборная Аргентины трижды выигрывала чемпионат мира. Команда побеждала в финалах ЧМ-1978 против Нидерландов, ЧМ-1986 против ФРГ и ЧМ-2022 против Франции. Еще четыре раза аргентинцы становились серебряными призерами мирового первенства.

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