Месси не вернулся в Аргентину вместе со сборной после финала ЧМ

Как отмечает издание, Месси, который выступает за «Интер Майами», остался в США. Вместе с ним не полетел в Аргентину и его одноклубник Родриго Де Пауль. Также в составе делегации не оказалось Энцо Фернандеса, Лаутаро Мартинеса, Хулиана Альвареса, Херонимо Рульи, Николаса Паса, Кристиана Ромеро, Науэля Молины и Хуана Муссо.