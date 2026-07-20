Ташуев объяснил, что не так с игрой Англии при Тухеле

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев резко высказался о работе Томаса Тухеля со сборной Англии на чемпионате мира-2026, заявив, что немецкий специалист неправильно выстроил игру команды.
На мировом первенстве англичане завоевали бронзовые медали, обыграв в матче за третье место сборную Франции (6:4). В полуфинале команда Тухеля уступила Аргентине (1:2), пропустив два мяча в самой концовке встречи.
"Англичане с Аргентиной во втором тайме сели в своей штрафной. А до чужих ворот бежать 85 метров. Ты попробуй эту дистанцию с мячом преодолей. Вот Англия и проиграла, потому что неправильная закономерность игры учитывается.
Тот футбол, в который играла Англия, может поставить любой колхозник из деревни: встаньте в штрафной вдесятером и выбивайте мяч. В Тухеле ничего особенного, элементарно неправильно игру выстроил«, — приводит слова Ташуева “Советский спорт”.
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
ВАР
Марко Ди Белло
(Италия)
Ассистент ВАР
Хуан Лара
(Чили)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти