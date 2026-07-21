ФИФА назначила прокурора для расследования драки после финала ЧМ

По данным СМИ, Леандро Паредес сначала схватил за шею Эрика Гарсию, а затем повалил на газон Гави и порвал ему манишку запасного игрока, за что был удален. Науэль Молина ударил капитана испанцев Родри, а ассистент главного тренера сборной Аргентины Роберто Айяла попытался ударить Дани Ольмо. Кроме того, игроки аргентинской команды демонстративно отвернулись во время церемонии награждения победителей.