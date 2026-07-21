ФИФА назначила прокурора для расследования драки после финала ЧМ

Как сообщает журналист Мартин Циглер со ссылкой на заявление организации, дисциплинарный комитет ФИФА назначил прокурора по дисциплинарным и этическим вопросам, который изучит возможные нарушения дисциплинарного кодекса.
Финал состоялся в Нью-Йорке и завершился победой сборной Испании над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время. После матча произошла серия конфликтов с участием аргентинских футболистов и представителей тренерского штаба.
По данным СМИ, Леандро Паредес сначала схватил за шею Эрика Гарсию, а затем повалил на газон Гави и порвал ему манишку запасного игрока, за что был удален. Науэль Молина ударил капитана испанцев Родри, а ассистент главного тренера сборной Аргентины Роберто Айяла попытался ударить Дани Ольмо. Кроме того, игроки аргентинской команды демонстративно отвернулись во время церемонии награждения победителей.
«После изучения соответствующих отчетов о финальном матче чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины дисциплинарный комитет ФИФА назначил прокурора по дисциплинарным и этическим вопросам для расследования возможных нарушений дисциплинарного кодекса в связи с инцидентами, произошедшими после матча. Дополнительная информация будет предоставлена после завершения работы прокурора и подготовки его отчета», — говорится в заявлении организации.
Сборная Испании стала двукратным чемпионом мира. Ранее команда выигрывала турнир в 2010 году.
Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти