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ФИФА назначила прокурора для расследования драки после финала ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование инцидентов, произошедших после финала ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Как сообщает журналист Мартин Циглер со ссылкой на заявление организации, дисциплинарный комитет ФИФА назначил прокурора по дисциплинарным и этическим вопросам, который изучит возможные нарушения дисциплинарного кодекса.

Финал состоялся в Нью-Йорке и завершился победой сборной Испании над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время. После матча произошла серия конфликтов с участием аргентинских футболистов и представителей тренерского штаба.

По данным СМИ, Леандро Паредес сначала схватил за шею Эрика Гарсию, а затем повалил на газон Гави и порвал ему манишку запасного игрока, за что был удален. Науэль Молина ударил капитана испанцев Родри, а ассистент главного тренера сборной Аргентины Роберто Айяла попытался ударить Дани Ольмо. Кроме того, игроки аргентинской команды демонстративно отвернулись во время церемонии награждения победителей.

«После изучения соответствующих отчетов о финальном матче чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины дисциплинарный комитет ФИФА назначил прокурора по дисциплинарным и этическим вопросам для расследования возможных нарушений дисциплинарного кодекса в связи с инцидентами, произошедшими после матча. Дополнительная информация будет предоставлена после завершения работы прокурора и подготовки его отчета», — говорится в заявлении организации.

Сборная Испании стала двукратным чемпионом мира. Ранее команда выигрывала турнир в 2010 году.

Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.


Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
6
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти