СМИ: Месси провел последний матч за сборную Аргентины

Как сообщает журналист Эрнан Кастильо, после поражения от Испании (0:1 д.в.) в финале чемпионата мира — 2026 капитан аргентинцев объявил партнерам по команде, что завершает международную карьеру.
«Вчерашняя речь в раздевалке была эмоциональной, потому что он говорил, что это был его последний матч за сборную», — написал Кастильо в социальной сети X.
Финал чемпионата мира прошел в Нью-Йорке. После окончания матча 39-летний Месси не смог сдержать слез.
На турнире в США, Канаде и Мексике форвард забил восемь мячей и стал вторым бомбардиром соревнований, уступив только французу Килиану Мбаппе (10).
За сборную Аргентины Месси провел 207 матчей и забил 125 голов. Вместе с национальной командой он выиграл чемпионат мира 2022 года, дважды становился победителем Кубка Америки (2021, 2024), завоевал титул в Финалиссиме-2022, а также дважды доходил до финала мирового первенства — в 2014 и 2026 годах.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти