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Президент Аргентины подвел итог карьеры Месси в сборной

Президент Аргентины Хавьер Милей выразил слова благодарности капитану национальной команды Лионелю Месси после завершения чемпионата мира 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Человек, который больше двадцати лет держится на высшем уровне в своей дисциплине, достоин восхищения. Кроме того, он принес огромную радость всем аргентинцам и всем, кто наслаждается хорошим футболом», — заявил Милей в эфире Radio Mitre.

Глава государства также высоко оценил выступление аргентинской сборной на турнире.

«Никто не может их ни в чем упрекнуть, потому что они оставили все. Результат финала не может затмить и омрачить огромное достижение этой группы игроков. Бесконечно благодарен за колоссальную работу, которую они проделали, и за то, как высоко подняли дух аргентинцев и показали, что аргентинцы никогда не сдаются», — подчеркнул президент.

Ранее журналист Эрнан Кастильо сообщил, что после финального матча Месси объявил партнерам по сборной о завершении международной карьеры. За национальную команду 39-летний форвард провел 207 матчей, забил 125 мячей и отдал 68 результативных передач.