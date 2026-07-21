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Источник: Месси сообщил партнерам по сборной, что финал ЧМ-2026 был его последней игрой за Аргентину

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил своим партнерам по команде, что финал чемпионата мира-2026 со сборной Испании (0:1 дополнительное время) был его последней игрой за сборную, сообщил журналист Эрнан Кастильо.

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил своим партнерам по команде, что финал чемпионата мира-2026 со сборной Испании (0:1 дополнительное время) был его последней игрой за сборную, сообщил журналист Эрнан Кастильо.

Месси выступил на шестом для него чемпионате мира. 39-летний аргентинец на ЧМ-2026 в восьми матчах забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее стало известно, что нападающий не полетел на родину после поражения национальной команды в финале чемпионата мира-2026.

Месси дебютировал за сборную в 2005 году. В 207 матчах за национальную команду он забил 125 голов и отдал 68 результативных передач.