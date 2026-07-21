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Ибрагимович: Паредесу повезло, что на поле не было меня

Златан Ибрагимович заявил, что после финала чемпионата мира ударил бы Леандро Паредеса головой,

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Лучший бомбардир в истории сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал скандальный эпизод после окончания финала ЧМ-2026 с участием полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса.

В решающем матче чемпионата мира аргентинцы в овертайме уступили Испании (0:1). Почти сразу после финального свистка Паредес сначала схватил за горло Эрика Гарсию, а затем набросился на Гави.

«Паредес может радоваться, что на поле не было такого игрока, как я. Будь я там, ударил бы его головой и получил удаление. Он повел себя непрофессионально. Я не понимаю, что делают испанские футболисты. Они просто стоят и смотрят, как чужой игрок бьет их партнера», — сказал Ибрагимович в эфире Sky Sports.

По данным СМИ, в системе информации для телекомментаторов ФИФА по ошибке появилась запись об удалении Паредеса за толчок Эрика Гарсии в область шеи. Позже эта информация была удалена, а в организации подтвердили, что никаких дисциплинарных мер в отношении футболиста на тот момент не принималось.

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина осталась с серебряными медалями. Южноамериканская команда является трехкратным чемпионом мира.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
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Унаи Симон
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Педро Порро
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Марк Кукурелья
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Ламин Ямаль
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Пау Кубарси
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Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
6
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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