Ибрагимович: Паредесу повезло, что на поле не было меня

«Паредес может радоваться, что на поле не было такого игрока, как я. Будь я там, ударил бы его головой и получил удаление. Он повел себя непрофессионально. Я не понимаю, что делают испанские футболисты. Они просто стоят и смотрят, как чужой игрок бьет их партнера», — сказал Ибрагимович в эфире Sky Sports.