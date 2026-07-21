Ибрагимович: Паредесу повезло, что на поле не было меня

Лучший бомбардир в истории сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал скандальный эпизод после окончания финала ЧМ-2026 с участием полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса.
В решающем матче чемпионата мира аргентинцы в овертайме уступили Испании (0:1). Почти сразу после финального свистка Паредес сначала схватил за горло Эрика Гарсию, а затем набросился на Гави.
«Паредес может радоваться, что на поле не было такого игрока, как я. Будь я там, ударил бы его головой и получил удаление. Он повел себя непрофессионально. Я не понимаю, что делают испанские футболисты. Они просто стоят и смотрят, как чужой игрок бьет их партнера», — сказал Ибрагимович в эфире Sky Sports.
По данным СМИ, в системе информации для телекомментаторов ФИФА по ошибке появилась запись об удалении Паредеса за толчок Эрика Гарсии в область шеи. Позже эта информация была удалена, а в организации подтвердили, что никаких дисциплинарных мер в отношении футболиста на тот момент не принималось.
Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира. Аргентина осталась с серебряными медалями. Южноамериканская команда является трехкратным чемпионом мира.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти