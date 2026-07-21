Стало известно, какой клуб получит больше всего денег за ЧМ-2026

Общий призовой фонд CBP на ЧМ-2026 составит рекордные $355 млн — это на 70% больше, чем на двух предыдущих чемпионатах мира в России и Катаре. Из этой суммы $250 млн распределят между клубами, чьи футболисты сыграли в финальной части турнира, ещё $100 млн выплатят за участие игроков в отборочных матчах. Оставшиеся $5 млн направят на развитие клубного футбола.