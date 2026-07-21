Стало известно, какой клуб получит больше всего денег за ЧМ-2026

Английский «Манчестер Сити» третий чемпионат мира подряд станет лидером по выплатам от ФИФА по программе Club Benefits Programme (CBP), сообщает The Athletic.
Общий призовой фонд CBP на ЧМ-2026 составит рекордные $355 млн — это на 70% больше, чем на двух предыдущих чемпионатах мира в России и Катаре. Из этой суммы $250 млн распределят между клубами, чьи футболисты сыграли в финальной части турнира, ещё $100 млн выплатят за участие игроков в отборочных матчах. Оставшиеся $5 млн направят на развитие клубного футбола.
По подсчётам The Athletic, «Манчестер Сити» получит около $4,4 млн благодаря шести футболистам, дошедшим до решающих стадий турнира. Раян Шерки, Марк Гуири, Нико О’Рейли, Джон Стоунс и Джеймс Траффорд сыграли в матче за третье место между Францией и Англией, а Родри вышел в стартовом составе сборной Испании в финале с Аргентиной, который завершился победой испанцев со счётом 1:0.
Второе место по объёму выплат, как и после ЧМ-2022, займёт «Барселона» — каталонский клуб заработает около $3,9 млн. На разных стадиях турнира за национальные команды сыграли 16 его футболистов. В первую пятёрку также вошли «Бавария» ($3,4 млн), «Арсенал» ($3,3 млн) и «Пари Сен-Жермен» ($3,2 млн).
Среди неожиданных участников рейтинга The Athletic выделяет «Кристал Пэлас», который благодаря 12 игрокам на чемпионате мира заработает около $2,7 млн и займёт седьмое место. Ещё одним сюрпризом стал «Сандерленд» — клуб получит примерно $2,2 млн, расположится на 13-й строчке общего списка и станет шестым среди английских команд.
Самым низкоранговым клубом, который получит выплаты по программе, станет «Брейнтри Таун» из шестого английского дивизиона. Команда заработает около $171 тыс. благодаря 36-летнему защитнику Томми Смиту, вошедшему в заявку сборной Новой Зеландии.
По прогнозам, европейские клубы получат около 70% всех выплат, предназначенных участникам финальной части турнира. Это ниже показателей ЧМ-2018 и ЧМ-2022, когда на европейские команды пришлось 76% средств. Снижение связано с расширением чемпионата мира до 48 сборных — из 16 новых участников только три представляли Европу. Всего, по подсчётам The Athletic, выплаты по программе CBP получит 451 клуб.