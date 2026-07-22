Канчельскис: ЧМ с 64 командами — это издевательство над футболом

«Вы что, издеваетесь? Давайте 100 команд тогда сделаем. Зачем 64? Пусть будет 100. Ну они просто издеваются над футболом и футболистами. Какой игрок выдержит такой марафон? Ребята, хватит издеваться уже над футболом, прекратите изобретать велосипед. Смотрю на это и мне смешно. Хотел бы я, чтобы эти чиновники все потренировались в двухразовом режиме. Я бы посмотрел тогда на них. А я посижу там, с другой стороны на их месте», — передает слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».