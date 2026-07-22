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Канчельскис: ЧМ с 64 командами — это издевательство над футболом

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном расширении чемпионата мира до 64 команд в 2030 году.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

«Вы что, издеваетесь? Давайте 100 команд тогда сделаем. Зачем 64? Пусть будет 100. Ну они просто издеваются над футболом и футболистами. Какой игрок выдержит такой марафон? Ребята, хватит издеваться уже над футболом, прекратите изобретать велосипед. Смотрю на это и мне смешно. Хотел бы я, чтобы эти чиновники все потренировались в двухразовом режиме. Я бы посмотрел тогда на них. А я посижу там, с другой стороны на их месте», — передает слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

20 июля президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес заявил, что в чемпионате мира-2030 примут участие 64 команды. На ЧМ-2026 впервые в истории сыграли 48 сборных. С 1998 по 2022 в чемпионатах мира участвовали по 32 команды.

Андрей Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991-го по 1995 год. В составе «красных дьяволов» Канчельскис провел 158 матчей и забил 36 голов. С командой он стал обладателем Суперкубка Европы, Кубка Англии, Кубка футбольной лиги, двукратным чемпионом Англии и двукратным обладателем Суперкубка Англии.