Левандовски: мы не увидели лучшую версию Ямаля на ЧМ-2026

Сборная Испании во второй раз стала чемпионом мира, обыграв в финале сборную Аргентины (1:0, д.в.). 19-летний Ямаль провел на турнире восемь матчей и совершил лишь одно результативное действие — гол в ворота Саудовской Аравии (4:0) в матче 2-го тура группового турнира.
«Честно говоря, нет, мы не увидели его лучшую версию на этом турнире. Для меня лучший Ламин — это тот, которого я видел два сезона назад. Он все еще очень молод, а на чемпионат мира приехал после травмы и почти восьминедельного перерыва без матчей. Это тяжело: когда ты не играешь так долго, а потом сразу должен выступать на таком уровне, времени на полноценные тренировки почти нет. Но он показал отличные качества. Игроки Испании помогали Ламину, а Ламин помогал всей команде. Думаю, это сотрудничество было идеальным.
Я знаю многих футболистов сборной Испании и провел с ними много времени в клубе, поэтому сильно за них болел. Конечно, в сборной Аргентины я лично знаю лишь Месси, но он уже выиграл чемпионат мира, поэтому я болел за Испанию. Когда ты играешь с людьми и проводишь с ними много времени, тебе легче поддерживать их. Я был счастлив, потому что знал — они готовы выиграть чемпионат мира. Они очень молодые, и у них большое будущее впереди», — сказал Левандовски.
Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти