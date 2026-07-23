Левандовски: мы не увидели лучшую версию Ямаля на ЧМ-2026

«Честно говоря, нет, мы не увидели его лучшую версию на этом турнире. Для меня лучший Ламин — это тот, которого я видел два сезона назад. Он все еще очень молод, а на чемпионат мира приехал после травмы и почти восьминедельного перерыва без матчей. Это тяжело: когда ты не играешь так долго, а потом сразу должен выступать на таком уровне, времени на полноценные тренировки почти нет. Но он показал отличные качества. Игроки Испании помогали Ламину, а Ламин помогал всей команде. Думаю, это сотрудничество было идеальным.



Я знаю многих футболистов сборной Испании и провел с ними много времени в клубе, поэтому сильно за них болел. Конечно, в сборной Аргентины я лично знаю лишь Месси, но он уже выиграл чемпионат мира, поэтому я болел за Испанию. Когда ты играешь с людьми и проводишь с ними много времени, тебе легче поддерживать их. Я был счастлив, потому что знал — они готовы выиграть чемпионат мира. Они очень молодые, и у них большое будущее впереди», — сказал Левандовски.