Левандовски: мы не увидели лучшую версию Ямаля на ЧМ-2026

Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
17:30
Малишево
:
Хайберниан
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
18:00
Лиепая
:
Аустрия
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.10
П2
1.39
Футбол. Лига конференций
18:00
Алашкерт
:
ЧФР
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.33
П2
2.10
Футбол. Лига конференций
18:30
Паневежис
:
Тобол Кс
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.50
П2
2.22
Футбол. Лига конференций
19:00
Флора
:
ТНС
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
19:00
ХИК
:
Колрейн
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.60
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Дебрецен
:
Пюник
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.62
П2
4.30
Футбол. Лига конференций
19:00
Дила
:
Аполлон
Все коэффициенты
П1
4.49
X
3.48
П2
1.94
Футбол. Лига конференций
19:00
Пайде
:
Зиря
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
19:30
РФШ
:
Вестри
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
19:30
Ракув
:
Валлетта
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.25
П2
26.00
Футбол. Лига конференций
19:30
ДАК
:
Вележ
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.20
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
19:30
АЕК Л
:
Бейтар И
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.35
П2
3.71
Футбол. Лига конференций
20:00
МЛ Витебск
:
Сутьеска
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.79
П2
4.69
Футбол. Лига конференций
20:00
ГАИС
:
Норшелланн
Все коэффициенты
П1
2.86
X
3.55
П2
2.42
Футбол. Лига конференций
20:00
Университатя Кл
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.35
П2
2.20
Футбол. Лига конференций
20:00
Зимбру
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.92
П2
1.75
Футбол. Лига конференций
20:00
Динамо Тб
:
Жальгирис В
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.29
П2
3.48
Футбол. Лига конференций
20:00
БАТЭ
:
Сьон
Все коэффициенты
П1
13.00
X
6.57
П2
1.24
Футбол. Лига конференций
20:00
Санта-Колома
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
13.00
X
7.42
П2
1.22
Футбол. Лига конференций
20:30
Вадуц
:
Атлетик Э
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.84
П2
9.75
Футбол. Лига конференций
20:45
ФКСБ
:
Ауда
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.50
П2
21.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Вараждин
:
Яблонец
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.57
П2
2.35
Футбол. Лига конференций
21:00
Алюминий
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.50
П2
2.55
Футбол. Лига конференций
21:00
Пакш
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.40
П2
1.62
Футбол. Лига конференций
21:00
Войводина
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.51
П2
1.52
Футбол. Лига конференций
21:00
Полесье
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.65
П2
1.97
Футбол. Лига конференций
21:30
Борац Б-Л
:
Петрокуб
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.89
П2
6.54
Футбол. Лига конференций
21:30
Лугано
:
Дукаджини
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.46
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
21:30
Жилина
:
ГКС Катовице
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.60
П2
2.60
Футбол. Лига конференций
21:30
ЛНЗ
:
Гент
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.36
П2
2.00
Футбол. Лига конференций
21:30
Хапоэль Тель-Авив
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
3.53
X
3.25
П2
2.30
Футбол. Лига конференций
21:45
Риека
:
Дерри Сити
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.00
П2
24.00
Футбол. Лига конференций
21:45
Браво
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.80
П2
4.16
Футбол. Лига конференций
21:45
Шелбурн
:
Нымме Калью
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.68
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
21:45
Мотеруэлл
:
ХБ Торсхавн
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.75
П2
19.00
Футбол. Лига конференций
21:45
Рунавик
:
Копер
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.55
П2
2.37
Футбол. Лига конференций
22:00
Стьярнан
:
Ильвес
Все коэффициенты
П1
2.83
X
4.00
П2
2.30
Футбол. Лига конференций
22:00
Партизан
:
ЮНА Штрассен
Все коэффициенты
П1
1.16
X
6.80
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
22:15
Валюр
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.67
П2
2.47
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Эгнатия
3
:
Целе
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Железничар Пн
0
:
Брага
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спартак Тр
0
:
ЦСКА 1948
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вардар
2
:
Рига
3
П1
X
П2

Левандовски: мы не увидели лучшую версию Ямаля на ЧМ-2026

Бывший нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мнением о выступлении вингера сборной Испании Ламина Ямаля на ЧМ-2026.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная Испании во второй раз стала чемпионом мира, обыграв в финале сборную Аргентины (1:0, д.в.). 19-летний Ямаль провел на турнире восемь матчей и совершил лишь одно результативное действие — гол в ворота Саудовской Аравии (4:0) в матче 2-го тура группового турнира.

«Честно говоря, нет, мы не увидели его лучшую версию на этом турнире. Для меня лучший Ламин — это тот, которого я видел два сезона назад. Он все еще очень молод, а на чемпионат мира приехал после травмы и почти восьминедельного перерыва без матчей. Это тяжело: когда ты не играешь так долго, а потом сразу должен выступать на таком уровне, времени на полноценные тренировки почти нет. Но он показал отличные качества. Игроки Испании помогали Ламину, а Ламин помогал всей команде. Думаю, это сотрудничество было идеальным.

Я знаю многих футболистов сборной Испании и провел с ними много времени в клубе, поэтому сильно за них болел. Конечно, в сборной Аргентины я лично знаю лишь Месси, но он уже выиграл чемпионат мира, поэтому я болел за Испанию. Когда ты играешь с людьми и проводишь с ними много времени, тебе легче поддерживать их. Я был счастлив, потому что знал — они готовы выиграть чемпионат мира. Они очень молодые, и у них большое будущее впереди», — сказал Левандовски.

Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
6
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти