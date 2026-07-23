Кукурелья дал болельщику с инвалидностью поцеловать Кубок мира

Ранее Кукурелья неоднократно рассказывал, что его семья тесно связана с темой поддержки людей с особенностями развития. Вместе с супругой Клаудией он воспитывает сына Матео, у которого диагностирована тяжелая форма аутизма. По словам игрока, он всегда выходит на поле с распущенными волосами, чтобы сыну было легче узнавать его во время матчей.