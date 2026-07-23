Кукурелья дал болельщику с инвалидностью поцеловать Кубок мира

28-летний футболист подошел к болельщику на инвалидной коляске с Кубком мира, сделал с ним памятную фотографию, а затем позволил фанату прикоснуться к трофею и поцеловать его.
Ранее Кукурелья неоднократно рассказывал, что его семья тесно связана с темой поддержки людей с особенностями развития. Вместе с супругой Клаудией он воспитывает сына Матео, у которого диагностирована тяжелая форма аутизма. По словам игрока, он всегда выходит на поле с распущенными волосами, чтобы сыну было легче узнавать его во время матчей.
На прошлой неделе сборная Испании во второй раз в своей истории стала чемпионом мира, обыграв в финале ЧМ-2026 сборную Аргентины (1:0, д.в.). Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
Кукурелья принял участие во всех восьми матчах и отметился тремя голевыми передачами. ФИФА включила его в символическую сборную турнира.
Незадолго до старта ЧМ-2026 Кукурелья перешел из «Челси» в мадридский «Реал» за 55 млн евро.
Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.