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ЧМ‑2018 в России вошел в топ‑10 лучших чемпионатов мира

Чемпионат мира по футболу 2018 года в России занял девятое место в рейтинге лучших мировых первенств в истории по версии The Athletic.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

21-й чемпионат мира по футболу прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Турнир стал первым в истории мундиалем, который принимала страна, расположенная сразу в двух частях света — Европе и Азии. Также ЧМ-2018 вошел в историю как первый чемпионат мира с использованием системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Победителем ЧМ-2018 стала сборная Франции, которая в финале обыграла сборную Хорватии (4:2). Бронзовые медали завоевала сборная Бельгии, победившая в матче за третье место сборную Англии (2:0).

Авторы The Athletic отметили, что ЧМ-2018 в России вошел в число лучших чемпионатов мира благодаря ярким матчам, большому количеству голов на последних минутах, а также многочисленным сенсациям. В рейтинге он обошел ЧМ-2022 в Катаре и недавно завершившийся ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике.

Лучшим мундиалем в истории был признан ЧМ-1970 в Мексике — первый турнир, который транслировался по телевидению в цвете. Худшим был признан ЧМ-1938 во Франции.

Рейтинг чемпионатов мира по версии The Athletic:

  1. ЧМ-1970 в Мексике, финал: Бразилия — Италия (4:1)
  2. ЧМ-1982 в Испании, финал: Италия — ФРГ (3:1)
  3. ЧМ-1986 в Мексике, финал: Аргентина — ФРГ (3:2)
  4. ЧМ-1998 во Франции, финал: Франция — Бразилия (3:0)
  5. ЧМ-2006 в Германии, финал: Италия — Франция (1:1, пен. 5:3)
  6. ЧМ-1958 в Швеции, финал: Бразилия — Швеция (5:2)
  7. ЧМ-2014 в Бразилии, финал: Германия — Аргентина (1:0, д.в.)
  8. ЧМ-1974 в ФРГ, финал: ФРГ — Нидерланды (2:1)
  9. ЧМ-2018 в России, финал: Франция — Хорватия (4:2)
  10. ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, финал: Испания — Аргентина (1:0, д.в.)
  11. ЧМ-2022 в Катаре, финал: Аргентина — Франция (3:3, пен. 4:2)
  12. ЧМ-2010 в ЮАР, финал: Испания — Нидерланды (1:0, д.в.)
  13. ЧМ-1994 в США, финал: Бразилия — Италия (0:0, пен. 3:2)
  14. ЧМ-1978 в Аргентине, финал: Аргентина — Нидерланды (3:1, д.в.)
  15. ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее, финал: Бразилия — Германия (2:0)
  16. ЧМ-1950 в Бразилии, финал: Уругвай — Бразилия (2:1)
  17. ЧМ-1966 в Англии, финал: Англия — ФРГ (4:2, д.в.)
  18. ЧМ-1990 в Италии, финал: ФРГ — Аргентина (1:0)
  19. ЧМ-1954 в Швейцарии, финал: ФРГ — Венгрия (3:2)
  20. ЧМ-1962 в Чили, финал: Бразилия — Чехословакия (3:1)
  21. ЧМ-1930 в Уругвае, финал: Уругвай — Аргентина (4:2)
  22. ЧМ-1934 в Италии, финал: Италия — Чехословакия (2:1, д.в.)
  23. ЧМ-1938 во Франции, финал: Италия — Венгрия (4:2)

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