Евгений Ловчев: «Инфантино — козел, опозорил футбол»

«Инфантино просто опозорил весь футбол, козел. А судейство в финальном матче — всех хватают, толкают, а судьи не видят. Очень работа арбитров меня разочаровала на чемпионате мира. То, как Инфантино перед Трампом ходит, — некрасиво. Я думаю, его уберут сейчас с должности. То, что Дональд позвонил Джанни и отменил красную — вообще шок! Как это могло быть вообще? Ты руководитель футбола, елки‑палки», — сказал Ловчев.