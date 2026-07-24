Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
20:00
ЦСКА
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.45
П2
4.05
Футбол. Лига конференций
завершен
Валюр
1
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Стьярнан
1
:
Ильвес
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Партизан
4
:
ЮНА Штрассен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
1
:
Дерри Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Браво
2
:
Шкендия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
5
:
Нымме Калью
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Мотеруэлл
2
:
ХБ Торсхавн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рунавик
0
:
Копер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Борац Б-Л
3
:
Петрокуб
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лугано
1
:
Дукаджини
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Жилина
2
:
ГКС Катовице
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ЛНЗ
0
:
Гент
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хапоэль Тель-Авив
2
:
Лудогорец
0
П1
X
П2

Евгений Ловчев: «Инфантино — козел, опозорил футбол»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о работе президента ФИФА Джанни Инфантино на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщает «Советский спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Инфантино просто опозорил весь футбол, козел. А судейство в финальном матче — всех хватают, толкают, а судьи не видят. Очень работа арбитров меня разочаровала на чемпионате мира. То, как Инфантино перед Трампом ходит, — некрасиво. Я думаю, его уберут сейчас с должности. То, что Дональд позвонил Джанни и отменил красную — вообще шок! Как это могло быть вообще? Ты руководитель футбола, елки‑палки», — сказал Ловчев.

Сборная Испании во второй раз стала чемпионом мира, обыграв в финале ЧМ-2026 сборную Аргентины (1:0, д.в.). Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Самым скандальным моментом ЧМ-2026 стал эпизод с нападающим сборной США Фоларином Балогуном. 25-летний американец получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) и по правилам должен был пропустить следующую встречу, однако после вмешательства президента США Дональда Трампа ФИФА неожиданно приостановила его дисквалификацию. В результате Балогун смог принять участие в матче ⅛ финала против Бельгии (1:4).

Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.