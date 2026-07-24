Евгений Ловчев: «Инфантино — козел, опозорил футбол»

«Инфантино просто опозорил весь футбол, козел. А судейство в финальном матче — всех хватают, толкают, а судьи не видят. Очень работа арбитров меня разочаровала на чемпионате мира. То, как Инфантино перед Трампом ходит, — некрасиво. Я думаю, его уберут сейчас с должности. То, что Дональд позвонил Джанни и отменил красную — вообще шок! Как это могло быть вообще? Ты руководитель футбола, елки‑палки», — сказал Ловчев.
Сборная Испании во второй раз стала чемпионом мира, обыграв в финале ЧМ-2026 сборную Аргентины (1:0, д.в.). Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
Самым скандальным моментом ЧМ-2026 стал эпизод с нападающим сборной США Фоларином Балогуном. 25-летний американец получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) и по правилам должен был пропустить следующую встречу, однако после вмешательства президента США Дональда Трампа ФИФА неожиданно приостановила его дисквалификацию. В результате Балогун смог принять участие в матче ⅛ финала против Бельгии (1:4).
Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.