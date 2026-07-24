Клопп возглавил сборную Германии. Скоро объявят официально

Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
20:00
ЦСКА
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.45
П2
4.00
Футбол. Лига конференций
завершен
Валюр
1
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Стьярнан
1
:
Ильвес
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Партизан
4
:
ЮНА Штрассен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
1
:
Дерри Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Браво
2
:
Шкендия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шелбурн
5
:
Нымме Калью
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Мотеруэлл
2
:
ХБ Торсхавн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рунавик
0
:
Копер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Борац Б-Л
3
:
Петрокуб
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лугано
1
:
Дукаджини
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Жилина
2
:
ГКС Катовице
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ЛНЗ
0
:
Гент
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хапоэль Тель-Авив
2
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вараждин
3
:
Яблонец
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Алюминий
1
:
Динамо Тр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Пакш
1
:
Панатинаикос
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Войводина
1
:
Аякс
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Полесье
3
:
Копенгаген
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ФКСБ
2
:
Ауда
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вадуц
4
:
Атлетик Э
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
МЛ Витебск
3
:
Сутьеска
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ГАИС
1
:
Норшелланн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кл
2
:
Бранн
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зимбру
1
:
Ноа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо Тб
3
:
Жальгирис В
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
БАТЭ
1
:
Сьон
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Санта-Колома
1
:
Рапид В
3
П1
X
П2

Клопп возглавил сборную Германии. Скоро объявят официально

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подписал контракт с национальной сборной Германии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, соглашение с 59-летним специалистом рассчитано на четыре года — до окончания ЧМ-2030. Ожидается, что сегодня Немецкий футбольный союз (DFB) официально объявит о назначении Клоппа и проведет презентацию нового главного тренера национальной команды.

Сборная Германии сенсационно в 1/16 финала уступила сборной Парагвая (1:1, пен. 3:4). Спустя несколько дней в отставку был отправлен главный тренер команды Юлиан Нагельсманн, который работал с ней с сентября 2023 года.

Клопп был главным тренером «Майнца» (2001−2008), дортмундской «Боруссии» (2008−2015) и «Ливерпуля» (2015−2024). В общей сложности он выиграл 13 трофеев, в том числе дважды становился чемпионом Бундеслиги (2011, 2012), а также выигрывал АПЛ (2020) и Лигу чемпионов (2019).

После окончания сезона-2023/24 Клопп приостановил тренерскую деятельность на неопределенный срок. В 2025 году он стал главой футбольного направления компании «Ред Булл».

Германия
1:1
По пенальти: 3:4
Основное время: 1:1 (0:1)
Парагвай
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
29.06.2026, 23:30 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium, 63945 зрителей
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн
Густаво Альфаро
Голы
Германия
Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
54′
Парагвай
Хулио Энсисо
(Матиас Галарса)
42′
Составы команд
Германия
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
4
Джонатан Та
7
Кай Хаверц
106′
19
Лерой Сане
88′
11
Ник Вольтемаде
17
Флориан Вирц
110′
24
Малик Тшау
2
Антонио Рюдигер
110′
20
Надим Амири
23
Феликс Нмеча
46′
8
Леон Горецка
5
Александр Павлович
79′
3
Вальдемар Антон
26
Дениз Ундав
63′
10
Джамал Мусиала
115′
Парагвай
12
Орландо Хиль
23
Матиас Галарса
117′
15
Густаво Гомес
13
Хосе Канале
14
Андрес Кубас
65′
4
Хуан Хосе Касерес
99′
20
Брайан Охеда
6
Хуниор Алонсо
120′
5
Фабиан Бальбуэна
10
Мигель Альмирон
91′
2
Густаво Веласкес
16
Дамиан Бобадилья
99′
9
Антонио Санабрия
21
Габриэль Авалос
55′
24
Густаво Кабальеро
19
Хулио Энсисо
57′
11
Маурисиу
Статистика
Германия
Парагвай
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
21
7
Удары в створ
6
3
Угловые
16
6
Фолы
18
12
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
ВАР
Татьяна Гузман
(Никарагуа)
Ассистент ВАР
Хамза Эль-Фарик
(Марокко)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти