Клопп возглавил сборную Германии. Скоро объявят официально

По информации источника, соглашение с 59-летним специалистом рассчитано на четыре года — до окончания ЧМ-2030. Ожидается, что сегодня Немецкий футбольный союз (DFB) официально объявит о назначении Клоппа и проведет презентацию нового главного тренера национальной команды.