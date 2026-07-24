Клопп возглавил сборную Германии. Скоро объявят официально

По информации источника, соглашение с 59-летним специалистом рассчитано на четыре года — до окончания ЧМ-2030. Ожидается, что сегодня Немецкий футбольный союз (DFB) официально объявит о назначении Клоппа и проведет презентацию нового главного тренера национальной команды.
Сборная Германии сенсационно в 1/16 финала уступила сборной Парагвая (1:1, пен. 3:4). Спустя несколько дней в отставку был отправлен главный тренер команды Юлиан Нагельсманн, который работал с ней с сентября 2023 года.
Клопп был главным тренером «Майнца» (2001−2008), дортмундской «Боруссии» (2008−2015) и «Ливерпуля» (2015−2024). В общей сложности он выиграл 13 трофеев, в том числе дважды становился чемпионом Бундеслиги (2011, 2012), а также выигрывал АПЛ (2020) и Лигу чемпионов (2019).
После окончания сезона-2023/24 Клопп приостановил тренерскую деятельность на неопределенный срок. В 2025 году он стал главой футбольного направления компании «Ред Булл».
Юлиан Нагельсманн
Густаво Альфаро
Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
54′
Хулио Энсисо
(Матиас Галарса)
42′
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
4
Джонатан Та
7
Кай Хаверц
106′
19
Лерой Сане
88′
11
Ник Вольтемаде
17
Флориан Вирц
110′
24
Малик Тшау
2
Антонио Рюдигер
110′
20
Надим Амири
23
Феликс Нмеча
46′
8
Леон Горецка
5
Александр Павлович
79′
3
Вальдемар Антон
26
Дениз Ундав
63′
10
Джамал Мусиала
115′
12
Орландо Хиль
23
Матиас Галарса
117′
15
Густаво Гомес
13
Хосе Канале
14
Андрес Кубас
65′
4
Хуан Хосе Касерес
99′
20
Брайан Охеда
6
Хуниор Алонсо
120′
5
Фабиан Бальбуэна
10
Мигель Альмирон
91′
2
Густаво Веласкес
16
Дамиан Бобадилья
99′
9
Антонио Санабрия
21
Габриэль Авалос
55′
24
Густаво Кабальеро
19
Хулио Энсисо
57′
11
Маурисиу
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
ВАР
Татьяна Гузман
(Никарагуа)
Ассистент ВАР
Хамза Эль-Фарик
(Марокко)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти