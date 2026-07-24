Де ла Фуэнте — о тату: Сказал Кукурелье, что он сумасшедший

Чемпионат мира — 2026 впервые прошел в новом формате с участием 48 национальных сборных. Турнир принимали сразу три страны — США, Канада и Мексика. Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.