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Юрген Клопп официально возглавил сборную Германии по футболу

Немецкий футбольный союз (DFB) объявил о назначении Юргена Клоппа на пост главного тренера сборной Германии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Немецкий футбольный союз

Контракт с 59-летним специалистом рассчитан на четыре года — до окончания ЧМ-2030. Во главе национальной команды он сменил Юлиана Нагельсмана, отправленного в отставку в начале этого месяца.

«Я рад. Для меня большая честь находиться здесь. В моей голове сейчас много мыслей. Я представлял, насколько велика должность главного тренера сборной Германии, но никогда не мог представить, что однажды сам окажусь на этом месте. После подписания контракта сегодняшний день стал для меня очень особенным. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этом процессе, и рад, что теперь все завершено», — сказал Клопп.

На ЧМ-2026 сборная Германии в 1/16 финала сенсационно уступила сборной Парагвая (1:1, пен. 3:4). Немецкая сборная в третий раз кряду не смогла выйти в ⅛ финала чемпионата мира.

Клопп был главным тренером «Майнца» (2001−2008), дортмундской «Боруссии» (2008−2015) и «Ливерпуля» (2015−2024). В общей сложности он выиграл 13 трофеев, в том числе дважды становился чемпионом Бундеслиги (2011, 2012), а также выигрывал АПЛ (2020) и Лигу чемпионов (2019).

После окончания сезона-2023/24 Клопп приостановил тренерскую деятельность. В 2025 году он стал главой футбольного направления компании «Ред Булл».

Первый матч под руководством Клоппа сборная Германии проведет 24 сентября в Лиге наций на выезде против сборной Нидерландов.

Германия
1:1
По пенальти: 3:4
Основное время: 1:1 (0:1)
Парагвай
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
29.06.2026, 23:30 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium, 63945 зрителей
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн
Густаво Альфаро
Голы
Германия
Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
54′
Парагвай
Хулио Энсисо
(Матиас Галарса)
42′
Составы команд
Германия
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
4
Джонатан Та
7
Кай Хаверц
106′
19
Лерой Сане
88′
11
Ник Вольтемаде
17
Флориан Вирц
110′
24
Малик Тшау
2
Антонио Рюдигер
110′
20
Надим Амири
23
Феликс Нмеча
46′
8
Леон Горецка
5
Александр Павлович
79′
3
Вальдемар Антон
26
Дениз Ундав
63′
10
Джамал Мусиала
115′
Парагвай
12
Орландо Хиль
23
Матиас Галарса
117′
15
Густаво Гомес
13
Хосе Канале
14
Андрес Кубас
65′
4
Хуан Хосе Касерес
99′
20
Брайан Охеда
6
Хуниор Алонсо
120′
5
Фабиан Бальбуэна
10
Мигель Альмирон
91′
2
Густаво Веласкес
16
Дамиан Бобадилья
99′
9
Антонио Санабрия
21
Габриэль Авалос
55′
24
Густаво Кабальеро
19
Хулио Энсисо
57′
11
Маурисиу
Статистика
Германия
Парагвай
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
21
7
Удары в створ
6
3
Угловые
16
6
Фолы
18
12
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
ВАР
Татьяна Гузман
(Никарагуа)
Ассистент ВАР
Хамза Эль-Фарик
(Марокко)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти