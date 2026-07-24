Юрген Клопп официально возглавил сборную Германии по футболу

«Я рад. Для меня большая честь находиться здесь. В моей голове сейчас много мыслей. Я представлял, насколько велика должность главного тренера сборной Германии, но никогда не мог представить, что однажды сам окажусь на этом месте. После подписания контракта сегодняшний день стал для меня очень особенным. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этом процессе, и рад, что теперь все завершено», — сказал Клопп.