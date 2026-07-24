Игравший на ЧМ-2026 австралиец сдал положительный тест на кокаин

Вольпато дебютировал за сборную Австралии в июне этого года в товарищеском матче против сборной Швейцарии (1:1). На ЧМ-2026 он провел три матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Ранее Вольпато выступал за юношеские и молодежные сборные Италии, сыграв в общей сложности 20 матчей.