Игравший на ЧМ-2026 австралиец сдал положительный тест на кокаин

Минувшей ночью 22-летний футболист дважды был остановлен полицией за превышение скорости в Сиднее. В первый раз Вольпато превысил скорость на 34 км/ч, после чего полицейские провели тест на содержание алкоголя в крови, который показал отрицательный результат.
Через два часа Вольпато снова остановили в той же зоне ограничения скорости — на этот раз превышение составило 49 км/ч. У футболиста взяли образец слюны, который дал положительный результат на кокаин.
Полиция Нового Южного Уэльса сообщила, что Вольпато получил штраф за превышение скорости, а его международное водительское удостоверение было приостановлено на шесть месяцев. Решение по результатам теста на кокаин будет принято после дополнительного расследования.
Вольпато дебютировал за сборную Австралии в июне этого года в товарищеском матче против сборной Швейцарии (1:1). На ЧМ-2026 он провел три матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Ранее Вольпато выступал за юношеские и молодежные сборные Италии, сыграв в общей сложности 20 матчей.
На ЧМ-2026 сборная Австралии дошла до 1/16 финала, где уступила сборной Египта (1:1, пен. 2:4).