Олисе сыграл с любителями в длинных штанах и без бутс: видео

24-летний игрок вышел на поле в необычном виде: вместо футбольной формы и бутс он был одет в повседневную одежду — носки и длинные брюки в клетку. Во время игры футболисту постоянно приходилось поправлять штанины, которые мешали ему двигаться. На кадрах видно, как Олисе получает мяч и наносит удар по воротам, но защитник соперника успевает заблокировать попытку. После завершения встречи французский футболист сделал совместные фотографии со всеми участниками матча.