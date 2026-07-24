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Олисе сыграл с любителями в длинных штанах и без бутс: видео

Полузащитник «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе неожиданно стал участником любительского футбольного матча в Нью-Йорке.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

24-летний игрок вышел на поле в необычном виде: вместо футбольной формы и бутс он был одет в повседневную одежду — носки и длинные брюки в клетку. Во время игры футболисту постоянно приходилось поправлять штанины, которые мешали ему двигаться. На кадрах видно, как Олисе получает мяч и наносит удар по воротам, но защитник соперника успевает заблокировать попытку. После завершения встречи французский футболист сделал совместные фотографии со всеми участниками матча.

Майкл Олисе перешел в «Баварию» летом 2024 года из «Кристал Пэлас» за 53 млн евро. За два года он провел за мюнхенский клуб 107 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 54 голевые передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 150 миллионов евро.

На ЧМ-2026 Олисе провел восемь матчей и записал на свой счет семь голевых передач, став лидером по этому показателю. Сборная Франции завершила чемпионат мира на четвертом месте, уступив Англии в матче за бронзовые медали со счетом 4:6.