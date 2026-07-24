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Марк ван Боммел стал главным тренером сборной Бельгии

Бывший капитан сборной Нидерландов Марк ван Боммел сменил Руди Гарсию на посту наставника сборной Бельгии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Нидерландский тренер Марк ван Боммел назначен новым главным тренером сборной Бельгии. Об этом сообщила Королевская футбольная ассоциация Бельгии на официальном сайте. Специалист приступит к работе с национальной командой 15 августа 2026 года. Контракт 49-летнего ван Боммела рассчитан до окончания чемпионата Европы 2028 года.

«Королевская футбольная ассоциация Бельгии рада объявить о назначении Марка ван Боммела новым главным тренером “красных дьяволов”. Он будет руководить сборной до Евро-2028. В качестве тренера Марк ван Боммел работал с ПСВ, “Вольфсбургом” и “Антверпеном”. Именно с бельгийским клубом он добился одного из главных успехов в карьере, выиграв в сезоне-2022/23 чемпионат страны и Кубок Бельгии», — говорится в сообщении организации.

В тренерский штаб сборной Бельгии также войдут Будевейн Зенден, Мартен Мартенс и Рейнир Роббемонд.

На посту главного тренера ван Боммел сменит француза Руди Гарсию, который покинул сборную после чемпионата мира-2026 в связи с окончанием срока соглашения. На мировом первенстве бельгийская команда дошла до четвертьфинала, где уступила будущему чемпиону — сборной Испании — со счетом 1:2.

За игровую карьеру ван Боммел выиграл Лигу чемпионов с «Барселоной» в 2006 году, а также стал серебряным призером чемпионата мира 2010 года в составе сборной Нидерландов. В качестве тренера он работал с ПСВ, немецким «Вольфсбургом» и бельгийским «Антверпеном», который возглавлял с 2022 по 2024 год.

Следующий матч сборная Бельгии проведет на групповом этапе Лиги наций УЕФА сезона-2026/27. 25 сентября бельгийцы встретятся со сборной Италии. Начало игры — в 21:45 по московскому времени.