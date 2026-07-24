Марк ван Боммел стал главным тренером сборной Бельгии

За игровую карьеру ван Боммел выиграл Лигу чемпионов с «Барселоной» в 2006 году, а также стал серебряным призером чемпионата мира 2010 года в составе сборной Нидерландов. В качестве тренера он работал с ПСВ, немецким «Вольфсбургом» и бельгийским «Антверпеном», который возглавлял с 2022 по 2024 год.