Марк ван Боммел стал главным тренером сборной Бельгии

Нидерландский тренер Марк ван Боммел назначен новым главным тренером сборной Бельгии. Об этом сообщила Королевская футбольная ассоциация Бельгии на официальном сайте. Специалист приступит к работе с национальной командой 15 августа 2026 года. Контракт 49-летнего ван Боммела рассчитан до окончания чемпионата Европы 2028 года.
«Королевская футбольная ассоциация Бельгии рада объявить о назначении Марка ван Боммела новым главным тренером “красных дьяволов”. Он будет руководить сборной до Евро-2028. В качестве тренера Марк ван Боммел работал с ПСВ, “Вольфсбургом” и “Антверпеном”. Именно с бельгийским клубом он добился одного из главных успехов в карьере, выиграв в сезоне-2022/23 чемпионат страны и Кубок Бельгии», — говорится в сообщении организации.
В тренерский штаб сборной Бельгии также войдут Будевейн Зенден, Мартен Мартенс и Рейнир Роббемонд.
На посту главного тренера ван Боммел сменит француза Руди Гарсию, который покинул сборную после чемпионата мира-2026 в связи с окончанием срока соглашения. На мировом первенстве бельгийская команда дошла до четвертьфинала, где уступила будущему чемпиону — сборной Испании — со счетом 1:2.
За игровую карьеру ван Боммел выиграл Лигу чемпионов с «Барселоной» в 2006 году, а также стал серебряным призером чемпионата мира 2010 года в составе сборной Нидерландов. В качестве тренера он работал с ПСВ, немецким «Вольфсбургом» и бельгийским «Антверпеном», который возглавлял с 2022 по 2024 год.
Следующий матч сборная Бельгии проведет на групповом этапе Лиги наций УЕФА сезона-2026/27. 25 сентября бельгийцы встретятся со сборной Италии. Начало игры — в 21:45 по московскому времени.