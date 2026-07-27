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Главный арбитр финала ЧМ-2026 завершил карьеру

Словенский арбитр Славко Винчич объявил о завершении судейской карьеры. Об этом сообщила пресс-служба Футбольного союза Словении.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

46-летний рефери принял решение уйти спустя неделю после завершения чемпионата мира 2026 года, где обслуживал финальный матч между сборными Испании и Аргентины. Встреча завершилась победой испанцев со счетом 1:0 в дополнительное время.

Завершить карьеру Винчичу удалось на высокой ноте. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала его лучшим арбитром чемпионата мира, а в Италии словенец был удостоен престижной премии Джулио Кампанати, которую вручают лучшему судье финальных стадий чемпионатов мира и Европы.

Всего на ЧМ-2026 Винчич работал главным арбитром на четырех матчах, включая финал турнира.

46-летний Винчич был арбитром ФИФА с 2010 года. В 2024 году он обслуживал финал Лиги чемпионов.