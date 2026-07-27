Инфантино предложил критикам ЧМ-2026 помедитировать и помолиться

«Мое послание адресовано всем тем, кто упустил возможность наблюдать за тем, как дети, родители, бабушки и дедушки собираются вместе ради этой прекрасной игры. Мне жаль, что матчи закончились и вы пропустили всю эту радость и единение. Мне жаль, что вы были настолько поглощены ненавистью и критикой, что пропустили все.



Тем, кто прячется за своими ручками и бумагой, за экранами, распространяя ненависть и ложные слухи, я хочу сказать: пока вы сидите в стороне, мы в ФИФА находимся на передовой — организуем, усердно работаем и создаем лучшее шоу в мире. Пока вы прячетесь, мы исследуем улицы Канады, Мексики и Соединенных Штатов, общаемся с болельщиками, взаимодействуем с людьми и обеспечиваем безопасность каждого. Пока вы разделяете, мы объединяем. Люди объединились — как семьи, как болельщики, как единое целое. Мы не увидели ни насилия, ни происшествий — только 100% безопасность и защищенность, только радость и счастье!



Семь миллионов человек из более чем 200 стран посетили турнир в 16 великолепных городах и на стадионах: ноль инцидентов, ноль враждебности, ноль насилия — только радость, эмоции, счастье, единство и чувство общности. Все были в безопасности, защищены и счастливы. Миллиарды людей по всему миру смотрели чемпионат мира из дома, разделяя с друзьями и семьями моменты любви к игре — моменты, наполненные радостью, эмоциями, счастьем, единением и близостью.



Практически все мировые знаменитости из музыки, кино, индустрии развлечений и спорта посетили турнир, наслаждались событием, проводили время с болельщиками и с нами. Они были полны радости и счастья. Все это стало возможным благодаря правительствам трех стран-хозяек турнира и их огромному вкладу, благодаря ФИФА и ее замечательной команде, которая работает для вас, благодаря странам-организаторам и всем их жителям, полицейским службам и их невероятной самоотдаче, а также волонтерам. Каждый город был заполнен болельщиками со всего мира. Пока они праздновали, вы были заняты тем, что сеяли семена ненависти. Нашему миру нужна любовь, а не ненависть; терпимость, а не разделение; празднование, а не скорбь.



Этот чемпионат мира стал праздником человечества в его лучшем проявлении. Мы увидели, как команды небольших стран с гордостью выступали в самых престижных матчах. Они были уверенными, профессиональными и принесли гордость своим странам. Самое главное — они подарили надежду: надежду на то, что любой человек может стать частью мирового футбола, добиться величия в игре независимо от того, откуда он родом. Мы все равны: болельщики, игроки и просто люди. В ФИФА мы не могли испытывать большей гордости и более сильных эмоций, наблюдая эти моменты любви, радости и единства.



Тем, кто тратит свое время и энергию на ненависть к нам, пожалуйста, уделите минутку размышлению, медитации, молитве или посмотрите футбольный матч и по-настоящему понаблюдайте за лицами, глазами, эмоциями. Потому что только наша прекрасная игра способна создать такое невероятное шоу — шоу, в котором все становятся единым целым и снова находят связь друг с другом как люди.



Пусть вы обретете мир; мы в ФИФА обрели свой, и мы дарим его, проводя самый выдающийся чемпионат мира по футболу. Пусть футбол возвысится над всей ненавистью. Наконец, я невероятно горд, как президент ФИФА, что смог внести свой вклад, пусть даже небольшой, в создание этого шоу. Это прекрасное чувство», — написал Инфантино.