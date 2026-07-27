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Инфантино предложил критикам ЧМ-2026 помедитировать и помолиться

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино опубликовал большое обращение к критикам чемпионата мира 2026 года.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

ЧМ-2026 проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нем принимали участие 48 сборных. Чемпионом мира во второй раз в своей истории стала сборная Испании, которая в финале обыграла сборную Аргентины (1:0, д.в.).

«Мое послание адресовано всем тем, кто упустил возможность наблюдать за тем, как дети, родители, бабушки и дедушки собираются вместе ради этой прекрасной игры. Мне жаль, что матчи закончились и вы пропустили всю эту радость и единение. Мне жаль, что вы были настолько поглощены ненавистью и критикой, что пропустили все.

Тем, кто прячется за своими ручками и бумагой, за экранами, распространяя ненависть и ложные слухи, я хочу сказать: пока вы сидите в стороне, мы в ФИФА находимся на передовой — организуем, усердно работаем и создаем лучшее шоу в мире. Пока вы прячетесь, мы исследуем улицы Канады, Мексики и Соединенных Штатов, общаемся с болельщиками, взаимодействуем с людьми и обеспечиваем безопасность каждого. Пока вы разделяете, мы объединяем. Люди объединились — как семьи, как болельщики, как единое целое. Мы не увидели ни насилия, ни происшествий — только 100% безопасность и защищенность, только радость и счастье!

Семь миллионов человек из более чем 200 стран посетили турнир в 16 великолепных городах и на стадионах: ноль инцидентов, ноль враждебности, ноль насилия — только радость, эмоции, счастье, единство и чувство общности. Все были в безопасности, защищены и счастливы. Миллиарды людей по всему миру смотрели чемпионат мира из дома, разделяя с друзьями и семьями моменты любви к игре — моменты, наполненные радостью, эмоциями, счастьем, единением и близостью.

Практически все мировые знаменитости из музыки, кино, индустрии развлечений и спорта посетили турнир, наслаждались событием, проводили время с болельщиками и с нами. Они были полны радости и счастья. Все это стало возможным благодаря правительствам трех стран-хозяек турнира и их огромному вкладу, благодаря ФИФА и ее замечательной команде, которая работает для вас, благодаря странам-организаторам и всем их жителям, полицейским службам и их невероятной самоотдаче, а также волонтерам. Каждый город был заполнен болельщиками со всего мира. Пока они праздновали, вы были заняты тем, что сеяли семена ненависти. Нашему миру нужна любовь, а не ненависть; терпимость, а не разделение; празднование, а не скорбь.

Этот чемпионат мира стал праздником человечества в его лучшем проявлении. Мы увидели, как команды небольших стран с гордостью выступали в самых престижных матчах. Они были уверенными, профессиональными и принесли гордость своим странам. Самое главное — они подарили надежду: надежду на то, что любой человек может стать частью мирового футбола, добиться величия в игре независимо от того, откуда он родом. Мы все равны: болельщики, игроки и просто люди. В ФИФА мы не могли испытывать большей гордости и более сильных эмоций, наблюдая эти моменты любви, радости и единства.

Тем, кто тратит свое время и энергию на ненависть к нам, пожалуйста, уделите минутку размышлению, медитации, молитве или посмотрите футбольный матч и по-настоящему понаблюдайте за лицами, глазами, эмоциями. Потому что только наша прекрасная игра способна создать такое невероятное шоу — шоу, в котором все становятся единым целым и снова находят связь друг с другом как люди.

Пусть вы обретете мир; мы в ФИФА обрели свой, и мы дарим его, проводя самый выдающийся чемпионат мира по футболу. Пусть футбол возвысится над всей ненавистью. Наконец, я невероятно горд, как президент ФИФА, что смог внести свой вклад, пусть даже небольшой, в создание этого шоу. Это прекрасное чувство», — написал Инфантино.

Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. В 2023 году он был переизбран на третий срок. В апреле 56-летний функционер объявил о намерении участвовать в следующих выборах, которые пройдут в марте 2027 года в Марокко.

Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
MetLife Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
6
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти