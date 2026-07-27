«Это обычная практика». Инфантино — об отмене карточки Балогуна

«Ваше недовольство некоторыми решениями, принятыми компетентными органами, понятно, но, пожалуйста, обратитесь к открытым источникам: подобные решения являются обычным явлением в некоторых из крупнейших футбольных лиг. Действительно, спорные решения судей или “странные” дисциплинарные решения — например, потенциально ошибочные красные или желтые карточки либо последующие решения не дисквалифицировать игроков в определенных ситуациях — являются привычной практикой и широко принимаются в некоторых крупнейших лигах мира. Любопытно, что именно те страны, где применяются такие практики, сами выступают с критикой», — написал Инфантино.