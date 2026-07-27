«Это обычная практика». Инфантино — об отмене карточки Балогуна

25-летний американец получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) и по правилам должен был пропустить следующую встречу, однако после вмешательства президента США Дональда Трампа ФИФА неожиданно приостановила его дисквалификацию. В результате Балогун смог принять участие в матче ⅛ финала против Бельгии (1:4).
«Ваше недовольство некоторыми решениями, принятыми компетентными органами, понятно, но, пожалуйста, обратитесь к открытым источникам: подобные решения являются обычным явлением в некоторых из крупнейших футбольных лиг. Действительно, спорные решения судей или “странные” дисциплинарные решения — например, потенциально ошибочные красные или желтые карточки либо последующие решения не дисквалифицировать игроков в определенных ситуациях — являются привычной практикой и широко принимаются в некоторых крупнейших лигах мира. Любопытно, что именно те страны, где применяются такие практики, сами выступают с критикой», — написал Инфантино.
В матче с Бельгией Балогун не сумел отметиться результативными действиями. Тем не менее с тремя мячами он стал лучшим бомбардиром сборной США на турнире.
ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершился 19 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, которая в финале обыграла сборную Аргентины (1:0, д.в.). Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.
Маурисио Почеттино
Руди Гарсия
Малик Тилльман
31′
Шарль Де Кетеларе
(Николас Раскин)
9′
Шарль Де Кетеларе
(Леандро Троссар)
33′
Ханс Ванакен
(Шарль Де Кетеларе)
57′
Ромелу Лукаку
(Ханс Ванакен)
90+3′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
35′
17
Малик Тилльман
69′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
5
Энтони Робинсон
90′
18
Макс Арфстен
4
Тайлер Адамс
72′
9
Рикардо Пепи
20
Фоларин Балогун
90′
19
Хаджи Райт
2
Сержиньо Дест
46′
7
Джованни Рейна
10
Кристиан Пулишич
59′
14
Себастиан Берхалтер
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
5
Максим Де Кейпер
8
Юри Тилеманс
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
14
Доди Лукебакио
67′
9
Ромелу Лукаку
10
Леандро Троссар
89′
6
Аксель Витсель
17
Шарль Де Кетеларе
67′
11
Жереми Доку
24
Амаду Онана
21′
20
Ханс Ванакен
23
Николас Раскин
89′
22
Алексис Салемакерс
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
ВАР
Хамис Аль-Марри
(Катар)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти