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Глава ФИФА Инфантино: футбол — это мир и единство, а не политика

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в открытом письме по итогам ЧМ-2026 рассказал о проблемах, связанных с участием некоторых сборных в турнире.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По словам Инфантино, ФИФА пришлось преодолеть ряд серьезных вызовов, включая вооруженный конфликт между США и Ираном, угрозу распространения Эболы в ДР Конго и нестабильную политичекую ситуацию на Гаити.

«Пока вы распространяли ненависть, мы неустанно работали над тем, чтобы объединить две страны, находящиеся в состоянии войны. Иран въехал в Соединенные Штаты без каких-либо происшествий или конфликтов. Когда сборная Ирана начала играть, все направленные против нее выкрики превратились в одну общую песню. Болельщики стали частью страны, частью команды и встали за сборную Ирана. Такова сила футбола. Сборная Ирана получила визы для въезда, потому что футбол — это мир. Это не политика. Футбол — это единство, а не разделение. Футбол больше, чем ненависть и дискриминация.

Страны, сталкивающиеся с серьезными проблемами в сфере здравоохранения или другими трудностями, получили визы. Их команды, участвующие в турнире, и болельщики, поддерживающие их, подарили миллионам людей на родине надежду и, пусть даже лишь на мгновение, которое запомнится навсегда, радость и гордость. Вы упомянули лишь нескольких людей, которым было отказано в визах, и проигнорировали миллионы тех, кому они были одобрены, — людей из всех уголков мира. Потому что футбол объединяет мир, и этим летом это было впечатляюще продемонстрировано.

Или когда футбол открыл миру Гаити — страну, которую многие не могут или не хотят посещать, — возможно, пришло время отложить свои ручки и клавиатуры и проявить уважение к командам, которые играли всем сердцем, упорно соревновались, к странам, которые внесли свой вклад, к болельщикам, которые путешествовали ради этого, и к детям со всего мира, которые хотят мечтать о большом. Возможно, пришло время проявить немного любви», — написал Инфантино.

ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершился 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимали участие 48 сборных. Чемпионом мира во второй раз в своей истории стала сборная Испании, которая в финале обыграла сборную Аргентины (1:0, д.в.).

Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.

Испания
1:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ДВ
Аргентина
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
MetLife Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
6
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти