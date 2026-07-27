Глава ФИФА Инфантино: футбол — это мир и единство, а не политика

По словам Инфантино, ФИФА пришлось преодолеть ряд серьезных вызовов, включая вооруженный конфликт между США и Ираном, угрозу распространения Эболы в ДР Конго и нестабильную политичекую ситуацию на Гаити.
«Пока вы распространяли ненависть, мы неустанно работали над тем, чтобы объединить две страны, находящиеся в состоянии войны. Иран въехал в Соединенные Штаты без каких-либо происшествий или конфликтов. Когда сборная Ирана начала играть, все направленные против нее выкрики превратились в одну общую песню. Болельщики стали частью страны, частью команды и встали за сборную Ирана. Такова сила футбола. Сборная Ирана получила визы для въезда, потому что футбол — это мир. Это не политика. Футбол — это единство, а не разделение. Футбол больше, чем ненависть и дискриминация.
Страны, сталкивающиеся с серьезными проблемами в сфере здравоохранения или другими трудностями, получили визы. Их команды, участвующие в турнире, и болельщики, поддерживающие их, подарили миллионам людей на родине надежду и, пусть даже лишь на мгновение, которое запомнится навсегда, радость и гордость. Вы упомянули лишь нескольких людей, которым было отказано в визах, и проигнорировали миллионы тех, кому они были одобрены, — людей из всех уголков мира. Потому что футбол объединяет мир, и этим летом это было впечатляюще продемонстрировано.
Или когда футбол открыл миру Гаити — страну, которую многие не могут или не хотят посещать, — возможно, пришло время отложить свои ручки и клавиатуры и проявить уважение к командам, которые играли всем сердцем, упорно соревновались, к странам, которые внесли свой вклад, к болельщикам, которые путешествовали ради этого, и к детям со всего мира, которые хотят мечтать о большом. Возможно, пришло время проявить немного любви», — написал Инфантино.
ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершился 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимали участие 48 сборных. Чемпионом мира во второй раз в своей истории стала сборная Испании, которая в финале обыграла сборную Аргентины (1:0, д.в.).
Следующий чемпионат мира пройдет летом 2030 года в Испании, Португалии и Марокко. По одному матчу открытия турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти