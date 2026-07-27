Глава ФИФА Инфантино: футбол — это мир и единство, а не политика

«Пока вы распространяли ненависть, мы неустанно работали над тем, чтобы объединить две страны, находящиеся в состоянии войны. Иран въехал в Соединенные Штаты без каких-либо происшествий или конфликтов. Когда сборная Ирана начала играть, все направленные против нее выкрики превратились в одну общую песню. Болельщики стали частью страны, частью команды и встали за сборную Ирана. Такова сила футбола. Сборная Ирана получила визы для въезда, потому что футбол — это мир. Это не политика. Футбол — это единство, а не разделение. Футбол больше, чем ненависть и дискриминация.



Страны, сталкивающиеся с серьезными проблемами в сфере здравоохранения или другими трудностями, получили визы. Их команды, участвующие в турнире, и болельщики, поддерживающие их, подарили миллионам людей на родине надежду и, пусть даже лишь на мгновение, которое запомнится навсегда, радость и гордость. Вы упомянули лишь нескольких людей, которым было отказано в визах, и проигнорировали миллионы тех, кому они были одобрены, — людей из всех уголков мира. Потому что футбол объединяет мир, и этим летом это было впечатляюще продемонстрировано.



Или когда футбол открыл миру Гаити — страну, которую многие не могут или не хотят посещать, — возможно, пришло время отложить свои ручки и клавиатуры и проявить уважение к командам, которые играли всем сердцем, упорно соревновались, к странам, которые внесли свой вклад, к болельщикам, которые путешествовали ради этого, и к детям со всего мира, которые хотят мечтать о большом. Возможно, пришло время проявить немного любви», — написал Инфантино.