Скалони извинился перед болельщиками после финала ЧМ-2026

В решающем матче аргентинцы проиграли сборной Испании (0:1, д.в.). Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
«Хочу попросить у вас прощения за то, что нам не удалось завоевать еще один трофей и подарить вам новую радость, которая хотя бы ненадолго помогла бы забыть обо всем плохом. Но я надеюсь, что вы запомните, что показала эта команда, мои воины. Желание бороться, самоотдачу, веру в себя, готовность не сдаваться, даже когда обстоятельства складываются против тебя. Мы отдавали все силы, выдерживали критику и продолжали идти вперед, даже когда было невероятно тяжело. Именно это и является нашим главным трофеем. Я безмерно благодарен тренерскому штабу, футболистам, сотрудникам Ассоциации футбола Аргентины, всем, кто ежедневно помогает команде, и каждому болельщику за поддержку», — написал Скалони в социальных сетях.
Лионель Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством «альбиселесте» выиграли ЧМ-2022 в Катаре, дважды завоевали Кубок Америки (2021, 2024), а также стали победителем «Финалиссимы» (2022). Контракт 48-летнего специалиста с Ассоциацией футбола Аргентины (AFA) рассчитан до конца года.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти