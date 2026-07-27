Скалони извинился перед болельщиками после финала ЧМ-2026

«Хочу попросить у вас прощения за то, что нам не удалось завоевать еще один трофей и подарить вам новую радость, которая хотя бы ненадолго помогла бы забыть обо всем плохом. Но я надеюсь, что вы запомните, что показала эта команда, мои воины. Желание бороться, самоотдачу, веру в себя, готовность не сдаваться, даже когда обстоятельства складываются против тебя. Мы отдавали все силы, выдерживали критику и продолжали идти вперед, даже когда было невероятно тяжело. Именно это и является нашим главным трофеем. Я безмерно благодарен тренерскому штабу, футболистам, сотрудникам Ассоциации футбола Аргентины, всем, кто ежедневно помогает команде, и каждому болельщику за поддержку», — написал Скалони в социальных сетях.