УЕФА раскритиковал планы ФИФА по продаже коммерческих прав

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением после сообщений о возможной продаже части коммерческих прав Международной федерации футбола (ФИФА).
Во вторник Bloomberg, The Times и ряд других СМИ сообщили, что ФИФА рассматривает возможность продать частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируют передать медийные и коммерческие права организации.
В УЕФА резко раскритиковали эту инициативу, подчеркнув, что подобные решения противоречат принципам управления мировым футболом.
«Это пересекает черту, которую руководящие институты футбола никогда не должны переступать. УЕФА относится к этому чрезвычайно серьезно. Так же к этому должны относиться все национальные футбольные ассоциации. И все заинтересованные стороны — лиги, клубы, игроки, болельщики, правительства и все, кому небезразлично будущее игры. Душа и система управления футболом — это не товар, который можно обменять, особенно при полном отсутствии прозрачности в отношении того, кто получает от этого финансовую выгоду. Никто из нас не является владельцем футбола. ФИФА не имеет права его продавать», — говорится в заявлении УЕФА.
По информации The Telegraph, ФИФА намерена продать долю в новой компании, которой передадут контроль над чемпионатом мира по футболу.
По данным источников издания, речь идет о продаже 20−30% акций. Предварительные договоренности по сделке, стоимость которой может составить около £15 млрд ($19,9 млрд), уже подписаны.
Как отмечает The Telegraph, администрация президента США Дональда Трампа была проинформирована о проекте, а сопровождением сделки занимается JP Morgan. Кроме того, после завершения президентского срока в ФИФА в 2031 году Джанни Инфантино может занять пост комиссара новой организации.