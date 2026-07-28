УЕФА раскритиковал планы ФИФА по продаже коммерческих прав

«Это пересекает черту, которую руководящие институты футбола никогда не должны переступать. УЕФА относится к этому чрезвычайно серьезно. Так же к этому должны относиться все национальные футбольные ассоциации. И все заинтересованные стороны — лиги, клубы, игроки, болельщики, правительства и все, кому небезразлично будущее игры. Душа и система управления футболом — это не товар, который можно обменять, особенно при полном отсутствии прозрачности в отношении того, кто получает от этого финансовую выгоду. Никто из нас не является владельцем футбола. ФИФА не имеет права его продавать», — говорится в заявлении УЕФА.