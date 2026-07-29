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Страны Европы могут отказаться от участия в ЧМ из-за Инфантино

В Европе могут начать бойкотировать ЧМ из-за желания Инфантино продать часть прав на мундиаль.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Anna Moneymaker/Getty Images

Несколько европейских стран рассматривают возможность бойкота чемпионата мира по футболу из-за инициативы президента ФИФА Джанни Инфантино о продаже доли в турнире частным инвесторам. Об этом сообщил журналист Роб Харрис в социальных сетях.

По данным источника, на этой неделе представители национальных ассоциаций УЕФА проведут экстренное совещание, на котором обсудят возможные ответные меры.

Ранее СМИ сообщили, что Инфантино работает над схемой продажи доли в чемпионате мира. Как утверждается, реализация проекта может принести главе ФИФА десятки миллионов фунтов. Также сообщалось, что консультации по этому вопросу проходили с лицами, связанными с администрацией президента США Дональда Трампа.

УЕФА ранее уже выступил против этой инициативы.

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