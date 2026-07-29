Премьер Великобритании осудил планы ФИФА по продаже доли в ЧМ

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем выступил против планов президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира.
"Позвольте сказать об этом совершенно прямо. Футбол не принадлежит инвесторам. Он принадлежит людям, которые заполняют трибуны и каждую неделю, в любую погоду, под дождем или солнцем, стоят у кромки поля, поддерживая свои команды.
Чемпионат мира — это не товар. Это величайшее соревнование в мировом спорте, и он никогда никому не принадлежал настолько, чтобы его можно было продать. Называйте эту сделку как угодно, но стоит продать хоть часть — и вы предаете все.
Футбол принадлежит болельщикам. Так было всегда, и так будет всегда", — написал Бернем.
Ранее стало известно, что Инфантино работает над проектом по продаже доли в чемпионате мира частным инвесторам. Эта инициатива уже вызвала критику со стороны УЕФА и ряда европейских футбольных ассоциаций.