Глава Аргентины связал критику страны на ЧМ с демократами США

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что критика в адрес национальной команды во время чемпионата мира 2026 года была частью организованной кампании, за которой, по его мнению, стояли Демократическая партия США, а также власти Бразилии и Мексики. Об этом сообщает The Guardian.