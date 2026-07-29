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Глава Аргентины связал критику страны на ЧМ с демократами США

За время ЧМ сборную Аргентины и ее фанатов неоднократно критиковали в соцсетях.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что критика в адрес национальной команды во время чемпионата мира 2026 года была частью организованной кампании, за которой, по его мнению, стояли Демократическая партия США, а также власти Бразилии и Мексики. Об этом сообщает The Guardian.

В интервью Милей заявил, что происходящее стало «работой прогрессивных умов, которые не хотят, чтобы идеи свободы побеждали». По его словам, основное финансирование этой кампании обеспечило правительство президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Во время турнира сборная Аргентины и ее болельщики неоднократно подвергались критике в социальных сетях, в том числе после расистских инцидентов с участием аргентинских фанатов. Перед финалом чемпионата мира американский актер Сэмюэл Л. Джексон призвал чернокожих болельщиков не поддерживать Аргентину, назвав страну «исторически одной из самых расистских в мире».

В финале чемпионата мира 2026 года сборная Аргентины уступила Испании со счетом 0:1 в дополнительное время и не смогла защитить титул, завоеванный на турнире в Катаре в 2022 году.

Аргентина трижды выигрывала чемпионат мира, победив Нидерланды в финале 1978 года, ФРГ — в 1986-м и Францию — в 2022-м. Кроме того, аргентинцы четыре раза проигрывали в финалах: Уругваю в 1930 году, ФРГ — в 1990-м, Германии — в 2014-м и Испании — в 2026-м.

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