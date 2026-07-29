Голкипер сборной Аргентины застрял в грязи: его спасали три часа

Вратарь сборной Аргентины Мартинес попал в неприятную ситуацию во время поездки по сельской местности в районе Сьерра-де-лос-Падрес.
На помощь Мартинесу пришли местные жители. По информации аргентинских СМИ, операция по освобождению автомобиля заняла почти три часа.
После того как машину удалось вытащить, голкипер поблагодарил всех, кто участвовал в помощи. Мартинес пообщался с местными жителями, раздал автографы и подписал несколько футболок и постер.
Напомним, в финале чемпионата мира по футболу 2026 года, который прошел в США, Канаде и Мексике сборная Аргентины уступила Испании со счетом 0:1 в дополнительное время.
Футбол, Чемпионат мира, Финал
19.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
MetLife Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Голы
Испания
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Статистика
Испания
Аргентина
Желтые карточки
0
6
Удары (всего)
20
2
Удары в створ
12
0
Угловые
9
4
Фолы
21
25
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти