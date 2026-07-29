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ФИФА объяснила спорное удаление Бреля Эмболо на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) объяснила свою позицию по удалению Бреля Эмболо и заявила, что решения арбитра и VAR восстановили справедливость.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

ФИФА выступила с официальным заявлением после того, как Совет международных футбольных ассоциаций (IFAB) признал ошибочным удаление нападающего сборной Швейцарии Бреля Эмболо на ЧМ-2026.

Во время четвертьфинального матча со сборной Аргентины (1:3) главный арбитр Жоау Пиньейру сначала показал желтую карточку аргентинцу Леандро Паредесу за фол на Эмболо. После просмотра видеоповтора судья изменил решение: он отменил предупреждение Паредесу, наказал Эмболо за симуляцию, а поскольку эта желтая карточка стала для швейцарца второй, футболист был удален.

 — Понятие ФИФА термина «ошибочная идентификация» нарушителя последовательно применялось на протяжении всего ЧМ-2026. Было два случая, когда футболиста ошибочно признали совершившим нарушение, заслуживающее желтой карточки, и VAR порекомендовал арбитру исправить фактическую ошибку, вызванную симуляцией соперника. Сама симуляция не вызывает сомнений и не должна приводить к дисциплинарному наказанию соперника, которое впоследствии может повлечь дополнительные последствия — например, удаление за вторую желтую карточку или дисквалификацию за перебор предупреждений. Мы не считаем это ошибкой судьи или VAR: принятые решения восстановили справедливость. Мы приняли к сведению комментарии IFAB в его циркуляре. На протяжении всего времени мы поддерживали с советом связь, и IFAB подтвердил, что такая трактовка допустима, была позитивно воспринята и станет частью обсуждения изменений протокола VAR, о которых говорилось на последнем ежегодном общем собрании IFAB, — сказано в заявлении ФИФА.

Аргентина
3:1
Основное время: 1:1 (1:0)
ДВ
Швейцария
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
12.07.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Arrowhead Stadium, 69045 зрителей
Главные тренеры
Лионель Скалони
Мурат Якин
Голы
Аргентина
Алексис Макаллистер
(Лионель Месси)
10′
Хулиан Альварес
(Хосе Мануэль Лопес)
112′
Лаутаро Мартинес
120+1′
Швейцария
Дан Ндой
(Рикардо Родригес)
67′
Составы команд
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
20
Алексис Макаллистер
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
9
Хулиан Альварес
26
Науэль Молина
85′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
78′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
85′
22
Лаутаро Мартинес
98′
24
Энцо Фернандес
91′
16
Тьяго Альмада
97′
5
Леандро Паредес
110′
21
Хосе Мануэль Лопес
114′
13
Кристиан Ромеро
106′
19
Николас Отаменди
Швейцария
1
Грегор Кобель
7
Бриль Эмболо
44′
72′
4
Нико Эльведи
5
Мануэль Аканджи
10
Гранит Джака
6
Денис Закария
96′
14
Ардон Яшари
13
Рикардо Родригес
90′
18
Эрай Джемерт
15
Джибриль Соу
86′
2
Миро Мухайм
11
Дан Ндой
86′
3
Сильван Видмер
22
Фабиан Ридер
86′
23
Зеки Амдуни
8
Ремо Фройлер
115′
17
Рубен Варгас
Статистика
Аргентина
Швейцария
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
22
11
Удары в створ
7
5
Угловые
8
2
Фолы
14
18
Офсайды
4
3
Судейская бригада
Главный судья
Жуан Пиньейру
(Португалия)
Боковой судья
Бруну Жезуш
(Португалия)
Боковой судья
Лусиану Майя
(Португалия)
ВАР
Гильермо Пачеко
(Мексика)
Ассистент ВАР
Хуан Лара
(Чили)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти