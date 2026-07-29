ФИФА объяснила спорное удаление Бреля Эмболо на ЧМ-2026

— Понятие ФИФА термина «ошибочная идентификация» нарушителя последовательно применялось на протяжении всего ЧМ-2026. Было два случая, когда футболиста ошибочно признали совершившим нарушение, заслуживающее желтой карточки, и VAR порекомендовал арбитру исправить фактическую ошибку, вызванную симуляцией соперника. Сама симуляция не вызывает сомнений и не должна приводить к дисциплинарному наказанию соперника, которое впоследствии может повлечь дополнительные последствия — например, удаление за вторую желтую карточку или дисквалификацию за перебор предупреждений. Мы не считаем это ошибкой судьи или VAR: принятые решения восстановили справедливость. Мы приняли к сведению комментарии IFAB в его циркуляре. На протяжении всего времени мы поддерживали с советом связь, и IFAB подтвердил, что такая трактовка допустима, была позитивно воспринята и станет частью обсуждения изменений протокола VAR, о которых говорилось на последнем ежегодном общем собрании IFAB, — сказано в заявлении ФИФА.