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Сборная Туниса назначила третьего главного тренера за два месяца

Сборная Туниса объявила о назначении на пост главного тренера Муина Шаабани. Об этом сообщила Федерация футбола Туниса в социальных сетях.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Контракт с наставником рассчитан на четыре года. Шаабани стал уже третьим главным тренером сборной за последние два месяца.

На чемпионате мира 2026 года Тунис не смог выйти из группы. После разгромного поражения от Швеции (1:5) в первом туре был отправлен в отставку Сабри Лямуши. Его сменил бывший главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар, однако при нем команда также потерпела два поражения — от Японии (0:4) и Нидерландов (1:3). Уже 4 июля француз объявил об уходе.

Ранее Шаабани работал с тунисским «Эсперансом», египетскими клубами «Аль-Масри» и «Керамика Клеопатра», а также марокканским «Беркане». С «Эсперансом» он дважды выигрывал Лигу чемпионов КАФ (2018, 2019) и трижды становился чемпионом Туниса (2019−2021). Во главе «Беркане» специалист привел команду к первому в истории чемпионству Марокко в 2025 году, а также выиграл Кубок конфедерации КАФ.