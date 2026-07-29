Сборная Туниса назначила третьего главного тренера за два месяца

На чемпионате мира 2026 года Тунис не смог выйти из группы. После разгромного поражения от Швеции (1:5) в первом туре был отправлен в отставку Сабри Лямуши. Его сменил бывший главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар, однако при нем команда также потерпела два поражения — от Японии (0:4) и Нидерландов (1:3). Уже 4 июля француз объявил об уходе.