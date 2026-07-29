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Колосков — об Инфантино: Футбол его мало заботит

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на новость о том, что глава ФИФА Джанни Инфантино хочет продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Нечаев Владимир/Фотохроника ТАСС

«Отрицательно к этому отношусь. У него нет права чем-то торговать. Это право национальных ассоциаций. Футболом торговать нельзя. Захотел что-то продал, купил, расширил. Это превращается в кормушку для одного человека. УЕФА здесь неслучайно возмущается. Думаю, они смогут найти аргументы, чтобы это прекратить. Я был в исполкоме 27 лет. В мое время даже великие Роуз, Авеланж и Блаттер не могли себе такого позволить», — передает слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

28 июля ФИФА подтвердила планы создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise стоимостью 20 миллиардов долларов и продать более 20 процентов ее акций. За эти доли частные инвесторы заплатят примерно 4,2 миллиарда долларов, которые ФИФА обещает потратить на развитие футбола. Новой структуре планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. Вячеслав Колосков поделился мнением о письме главы ФИФА Джанни Инфантино главам национальных федераций с призывом поддержать новую коммерческую структуру организации.

«Эти деньги еще надо заработать! В серьезных организациях так не делается. Я вам пообещаю, а вы мне дайте возможность делать то, что я хочу? Думаю, у него этот номер не пройдет. УЕФА займет принципиальную позицию по этому поводу. Подкупом это, конечно, не назвать. Но это все звенья одной цепи. На пользу футболу это не идет. Сам футбол его мало заботит, его волнует вопрос сохранения своего статуса президента», — добавил почетный президент РФС.