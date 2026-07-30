УЕФА обвинил ФИФА в попытке обогатить себя и приближенных

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с резкой критикой плана ФИФА по выплатам национальным ассоциациям в обмен на поддержку продажи коммерческих прав, заявив, что сопротивление этой инициативе в футбольном сообществе продолжает расти.
«Сегодня стало известно о крайнем сроке, установленном ФИФА для поддержки предложений ассоциаций, в противном случае предложение о единовременной выплате будет отозвано, что само за себя говорит об этом плане. Однако, проведя обсуждения со многими заинтересованными сторонами в мире футбола, УЕФА понимает, что существует значительное и растущее противодействие схеме ФИФА», — говорится в заявлении организации, опубликованном в соцсети X.
В УЕФА также подчеркнули, что ФИФА не должна использовать футбол «для обогащения себя и своих друзей», призвав поставить интересы национальных ассоциаций, клубов, лиг, игроков и болельщиков выше коммерческих инициатив.
Ранее стало известно, что ФИФА намерена продать часть коммерческих прав на чемпионат мира. Для этого организация планирует создать дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise (FFE) стоимостью $20 млрд и реализовать внешним инвесторам 25% ее акций за $4,2 млрд. В ФИФА заявили, что новая структура останется под полным контролем организации и объединит коммерческую деятельность и проведение турниров.
Позже Sky News сообщил, что президент ФИФА Джанни Инфантино направил национальным ассоциациям письмо с предложением поддержать инициативу до 19 сентября. В качестве стимула организациям пообещали единовременную выплату в размере $40 млн. По данным источника, Инфантино также предупредил, что отказ от поддержки проекта может привести к сокращению финансирования программ развития, массового футбола и национальных сборных.