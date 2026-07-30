УЕФА обвинил ФИФА в попытке обогатить себя и приближенных

«Сегодня стало известно о крайнем сроке, установленном ФИФА для поддержки предложений ассоциаций, в противном случае предложение о единовременной выплате будет отозвано, что само за себя говорит об этом плане. Однако, проведя обсуждения со многими заинтересованными сторонами в мире футбола, УЕФА понимает, что существует значительное и растущее противодействие схеме ФИФА», — говорится в заявлении организации, опубликованном в соцсети X.